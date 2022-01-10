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Türk Devletleri Teşkilatı yarın toplanıyor

Türk Devletleri Teşkilatı yarın toplanıyor

Kazakistan'da olan gelişmeler üzerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun başkanlığında Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi yarın toplanıyor.

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Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun başkanlığında yarın gerçekleştirilecek.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "TDT Dönem Başkanlığını yürüten ülkemiz tarafından yapılan çağrı doğrultusunda Teşkilata Üye ve Gözlemci ülkelerin katılımıyla Kazakistan'daki gelişmeleri ele almak üzere Sayın Bakanımızın başkanlığında 11 Ocak 2022 tarihinde TDT Dışişleri Bakanları Konseyi video-konferans yöntemiyle olağanüstü bir toplantı gerçekleştirecektir" denildi.

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