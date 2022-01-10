Nazarbayev'in kızının İngiltere'ye kaçırdığı servet gündem oldu: Malikane ve özel jet satın aldı

İngiliz basını ise ülkeyi 30 yıl boyunca yöneten Kazakistan'ın eski cumhurbaşkanı Nazarbayev'in kızının lüks hayatını gün yüzüne çıkardı. Buna göre Aliya Nazarbayeva yaklaşık 4 milyar liralık servetini İngiltere'ye kaçırdı. Ardından malikane ve jet satın aldı.

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The Telegraph’ın haberine göre, Kazakistan'ın eski cumhurbaşkanının kızı, 220 milyon sterlinlik (yaklaşık 4,1 milyar lira) servetini ülke dışına çıkardıktan sonra, 18 milyon sterlin değerinde lüks bir jet ve 8,75 milyon sterlinlik bir malikane satın aldı.

41 yaşındaki Aliya Nazarbayeva, iki mali danışmanına, Lichtenstein'dan İngiliz Virgin Adaları'ndaki denizaşırı tröstlere ve şirketlere para aktarma talimatı verdikten sonra, İngiltere'de oturma izni elde etmek amacıyla kuzey Londra'daki Highgate'de bir malikane ve bir Challenger Bombardier jeti satın aldı.

Dubai'de 14 milyon dolarlık bir mülkün satın alınmasını da içeren alışveriş 2006'da gerçekleşti.

Telegraph gazetesinin haberine göre, Nazarbayeva iki mali danışmanıyla anlaşmazlığa düşerek sahtekârlık, fonların zimmete geçirilmesi, dolandırıcılık amaçlı komplo, mütevelli görevi ihlalleri ve sebepsiz zenginleşme ile suçlandı. Bu anlaşmazlık, yaptığı harcamaları ve lüks hayatınnı gün yüzüne çıkardı.

Ülkeyi 30 yıl boyunca yönetti

Bununla birlikte, Nursultan Äbişulı Nazarbayev, 24 Aralık 1990'da başladığı cumhurbaşkanlığı görevinden 19 Mart 2019'da istifa etti. Neredeyse 30 yıl boyunca Kazakistan lideri olan Nazarbayev bu süre içinde çok zenginleştiğinden hala ülkede iktidarı elinde tutan kişi olduğuna inanılıyor.

Kazakistan şu anda alev alev

Ancak, şu anda eski Sovyet ülkesinin 30 yıllık bağımsızlığında yaşadığı en şiddetli protestolarda en az 164 kişi hayatını kaybetti. Başkent Almatı’daki kamu binaları yağmalandı ve ateşe verildi.

Kazakistan’daki huzursuzluk, Nazarbayev ve ailesinin büyük bir servet biriktirmesine karşı halkın öfkesi tarafından körüklenirken, Kazak sakinlerinin büyük çoğunluğu akaryakıt fiyatlarındaki bir artışın ortasında geçinmek için mücadele ediyor.

"Babasını Dubai'ye götürebilir"

Bu nedenle Nazarbayeva'nın iç karışıklıklardan kaçmaya çalışan babasıyla Dubai'ye gitmeye çalıştığı ve Londra'daki mülkü güvenli bir üs olarak kullanabileceği öne sürüldü.

Diğer taraftan, mücevher tasarımcısı, giyim markası ve Almatı'da bir güzellik spasının sahibi olmasıyla tanınan Nazarbayeva, dava gizli bir anlaşmayla karara bağlanmadan önce iki mali danışmanını Londra'da 165 milyon sterlin karşılığında dava etti. Ailenin İngiltere ile olan mali bağlantıları ise sürüyor.

Prens Andrew'in evini satın aldı

Geçen yıl İngiliz polisi, Nazarbayev'in kızı ve torununu Londra'da 80 milyon sterlin değerinde üç mülk satın almak için parayı nasıl bulduklarını detaylandırmaya zorlamak için Yüksek Mahkeme'nin açtığı bir davayı kaybetti.

Bu arada Nazarbayev’in damadı, 2007'de Prens Andrew'un eski evi olan Sunninghill Park için 15 milyon sterlin ödedi.

Yüksek Mahkeme belgelerine göre Nazarbayeva, danışmanların kendisini parayı Kazakistan’da tutmasının güvenli olmadığını söylemesinin ardından Kazakistan'dan 312 milyon dolar transfer etti.

Nazarbayev'in İngiltere ile bağlantıları

Öte yandan, İngiltere’nin eski başbakanı Tony Blair, Kazakistan olan ilişkileri nedeniyle sürekli olarak tepkiye maruz kalmıştı. Nazarbayev'in otoriter rejimi insan hakları ihlalleri nedeniyle uluslararası eleştirilerin odağında yer aldı ve 2011'de Blair’in danışmanlık şirketi Tony Blair Associates (TBA), Kazak hükümetine danışmanlık yapmak için bir sözleşme imzaladı.

Tartışmalı anlaşma, Nazarbayev'in zam protestosu sırasında güvenlik güçlerinin en az 14 kişiyi öldürdüğü bir katliam esnasında geldi ve Blair’ın Nazarbayev’e bu siyasi krizden çıkmasına yardım ettiği açıklandı.

Ayrıca, eski İngiliz başbakanı, Kazak lidere 2011'deki silahlı saldırılarla ilgili Batı medyasından gelen soruları nasıl ele alması gerektiği konusunda tavsiyede bulundu ve Nazarbayev'in 2012'de Cambridge Üniversitesi'nde bir konuşma yapmasını sağladı.