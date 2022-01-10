10 yaşındayken rüyasında gördüğü sakallı söyledi gelinlik bile giymedi kefenim kırmızı olsun dedi
Bingöl'ün Yedisu ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki Nafiye Caz, çocukken gördüğü rüyanın etkisiyle 67 yıldır kırmızı renk kıyafetler giyiyor.
Yedisu'nun Güzgülü köyünde ikamet eden, 11 çocuğu, 23 torunu bulunan Caz'a, 10 yaşındayken rüyasında gördüğü yaşlı ve sakallı kişi, ölene kadar kırmızı kıyafet giymesini söyledi. Gördüğü rüyadan çok etkilenen Caz, o günden bu yana tüm giysilerinde kırmızıyı tercih etti.
Yaşamı kırmızıyla renklenen Caz, kazağından çorabına, eteğinden ayakkabısına kadar giysilerinde kırmızıdan vazgeçmiyor. Yörede "kırmızılı kadın" olarak bilinen Caz, hayatının sonuna kadar kırmızı giyinmekte kararlı.
Öldüğümde de kefenim kırmızı olsun: Nafiye Caz, AA muhabirine, kırmızı kıyafet giymeyi çok sevdiğini söyledi. Kırmızı giysilerin hayatının vazgeçilmezi olduğunu belirten Caz, "Rüyamda bir sakallı dede bana 'Kırmızı kıyafetleri ölene kadar giy.' dedi. Ben de onun dediğini yaptım ve giydim. Kendimi bildim bileli kırmızı. Dedem de bana kırmızı kıyafetler getirirdi. Hastanede ameliyat olduğumda 'kırmızı önlük giydirin, ondan sonra ameliyat olurum' dedim. Kırmızı önlük giydirdiler. Kırmızı hayatımın bir parçası oldu. Öldüğümde de kefenim kırmızı olsun, dedim." ifadelerini kullandı.
Avusturya'daki kızım, kırmızı kıyafetler gönderiyor: Caz, kendisini kırmızılar içerisinde görenlerin şaşırdığını anlatarak, "Yedisu'da bir delikanlı bana baktı ve elini cebine koydu. 'Ne yapıyorsun?' dedim. O da, 'Dünyayı gezdim ama senin gibi kadın görmedim.' dedi. Telefonla fotoğrafımı çekmek istedi. Avusturya'daki kızım, kırmızı kıyafetler gönderiyor bana." dedi.