Doğu'da görev yapan uzman çavuş maaşları 2022 kaç para oldu?

Uzman er, erbaş, uzman çavuş gibi görev yapan askerler 2022 TSK maaşı kaç para oldu araştırması yapıyor. Vatani görevini yapan asker mesleki olarak da askeriye bünyesinde çalışabiliyor ve TSK'dan maaş alıyor. Peki 2022 yılında Doğu'da görev yapan uzman çavuş maaşı ne kadar oldu? 2022 TKS Uzman çavuş maaşları kaç para?

Abone ol

Asgari ücretliye, emekli ve memura yapılan zamların ardından Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yapan Uzman Çavuş, Uzman Askerlerin maaşlarının 2022 yılında ne kadar oldu merak konusu oldu. Peki, Uzman asker maaşları 2022 ne kadar oldu?

TSK asker maaşları 2022 kaç para oldu:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşmesinin ardından basına açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve bağlı sendikaların genel başkanları 3600 ek gösterge ve ek göstergeler konusunu asgari ücret belli olduktan hemen sonra gündeme alacaklarının altını çizdi. Yalçın; "Ek zamla ilgili ocak ayının 15ine ilk maaşlara yetişecek şekilde elimizden gelen tüm gayreti ortaya koyacağız" demişti. 2022 asker maaşlarına ilişkin güncel bir açıklama henüz yapılmadı. Konuya ilişkin yeni bir açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.

2021 Uzman asker maaşları ne kadar oldu:

Yeni görev almaya başlamış olan uzman çavuş maaşları: 4500 - 5000 TL arası.

Doğu ya da güneydoğu bölgesinde görev yapan uzman çavuş maaşları: 6500 - 8000 TL arası.

Ayrıca tüm bu bilgiler dışında Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan en düşük uzman çavuş maaşı 3100 TL civarında iken, en yüksek uzman çavuş maaşı 8400 TL civarındadır.

Subaylık başvuruları nasıl yapılıyor:

Erler 6+6 ay olmak üzere toplam 12 aylık (1 yıl) askerliğinin ardından eğer arzu ederse sözleşmeli er olarak da müracaat edebiliyor. Bu durumda da ikinci 6 ay askerlik yaptığından ilk kez sözleşmeli er başvurusunda bulunacaklara göre mülakatta 100 üzerinden ilave 20 puan avantajı sağlanıyor. Mülakatı kazanıp sözleşmeli er olduğunda yine aynı kişi için arada uzman çavuş (uzman erbaş) alımı yapılacağı zaman buna da başvurma hakkı doğuyor. Mülakatta başarılı olan sözleşmeli er, bu sefer sözleşmeli uzman erbaşlığa yükseliyor. Sözleşmeli uzman erbaşlığa devam ederken sınav açılırsa ve bu sınavı kazanırsa sözleşmeli subaylığa geçiş yaparak daha da yükselebiliyor.

Bedelli askerlik 2022 ne kadar?

Yıllık enflasyon rakamı yüzde 36,08 olarak açıklandı. Buna göre SSK ve Bağkur emeklisi için zam yüzde 25.48, Memur ve memur emeklisi için 2022 maaş zammı yüzde 5+22.48 olarak şekillendi.

Bedelli askerlik 2019 yılında 31 bin 343 lira iken, geçtiğimiz yıl 43 bin 150 liraya kadar yükseldi.

Henüz 2022 ücretleri açıklanmadı.