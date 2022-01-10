YSK üyelerine hakaret davası! Ekrem İmamoğlu: O sözün muhatabı YSK üyeleri değil İçişleri Bakanı

31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, celse arasında hakim karşısına çıktı. İmamoğlu savunmasında, "Asla YSK'yı veya üyelerini herhangi birisini muhatap olarak böyle bir beyanda bulunmadım" dedi.

Abone ol

Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde celse arasında açılan duruşmaya tutuksuz sanık Ekrem İmamoğlu ve avukatı katıldı. Ekrem İmamoğlu savunmasında, "Öncelikle burada verilen demeç bir soru üzerine verilen demeçtir. Sorunun temelinde İçişleri Bakanı'nın şahsıma yönelik açıklamalarında 'Ahmak' kelimesini kullanmasıdır. Söz konusu cevabım bu sorunun üzerine olmuştur, dolayısıyla bana kullanılan bu 'ahmak' kelimesine karşılık olarak kullanılmış bu 'ahmak' kelimesidir ve muhatabı da Sayın İçişleri Bakanı'dır.

İçişleri Bakanı bu tarz ifadeleri birçok kez şahsıma yönelik kullanmıştır ve kullanmaya da devam etmektedir, bu tarz cümlelerin hem seçim ortamında hem de seçim iptal edilmeyen önceki beyanlarında da görmek mümkündür" ifadelerini kullandı.

'Beraatimi talep ederim'

İçişleri Bakanı'nın söylemlerini bildiğinden dolayı Avrupa Konseyi'nde yaptığı konuşmasında söz konusu kelimeyi kullandığını öne süren İmamoğlu, "Kullanmış olduğum kelimenin muhatabı bizzat İçişleri Bakanı'nın kendisidir. O dönemde 'seçimi iptal edenler' ibaresini kullanmamın nedeni ise siyasi iradenin seçimler üzerindeki baskısını ve baskıcı tavrını ifade etmesi şeklinde kullandım. Dolayısıyla asla YSK'yı veya üyelerini herhangi birisini muhatap olarak böyle bir beyanda bulunmadım" şeklinde konuştu.

İmamoğlu, duruşmadan vareste tutulmayı da talep ederek "Beraatimi talep ederim" dedi.

'Muhatabı siyasi kişiliklerdir'

Cumhuriyet savcısının sorusu üzerine tekrar söz verilen İmamoğlu, "Bizim hiçbir zaman mahkeme heyetlerine yönelik olumsuz muhataplığımız olmadı. Seçimin iptal edilmesine yönelik bütün siyasi aktörler, hükümeti temsil eden siyasi kimlikler ve herkes beyanda bulundular. YSK'nın ne yaptığı ya da ne kararlar verdiği benim sözümün muhatabı değildir. Benim irademi kendi ifadem tanımlar, iptal edenler ibaresinden ettirenleri kast ettim. YSK üyelerini kast etmedim, seçim döneminde hizmet eden bütün seçim kurullarını 'terörist' diye tanımlayan başta Sayın İçişleri Bakanı olmak üzere birçok siyasi aktörün bu denli seçimin iptalinde etkili olduğunun göstergesidir. Muhatabı siyasi kişiliklerdir" diye konuştu. Mahkeme, İmamoğlu'nun vareste tutulma talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.