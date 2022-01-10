İsrail Başbakanı Naftali Bennett söyledi tansiyonu yükseltecek İran açıklaması

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Viyana'da İran ile yürütülen nükleer müzakerelerde varılacak herhangi bir anlaşmaya bağlı olmayacaklarını söyledi.

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Bennett, İsrail Meclisinin Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi toplantısında ulusal güvenlik gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran'ın İsrail için başlıca sorun olduğunu dile getiren Bennett, "İran, vekilleri ve uzantılarıyla İsrail'i tüm sınırlarında sürekli tehdit eden ahtapotun başıdır." ifadelerini kullandı.

Bennett, "gece gündüz İran'la ve İran'ın faaliyetleriyle uğraştıklarını" kaydederek, "Artık sadece devamlı bir savunma ile kalmayıp devamlı bir hücum konseptine geçiyoruz." dedi.

Viyana'daki nükleer müzakereler konusunda "kesinlikle endişeli" olduklarının altını çizen İsrail Başbakanı, şöyle devam etti:

"İsrail anlaşmalara taraf değildir. İsrail, eğer herhangi bir anlaşma imzalanırsa, orada yazılacaklara bağlı değildir. İsrail, sınırsız ve kısıtlanamaz eylem özgürlüğünü her zaman ve her yerde koruyacaktır."

İran, 2015 nükleer anlaşmasını canlandırmak amacıyla Avusturya'nın başkenti Viyana'da Fransa, İngiltere, Almanya, Rusya ve Çin ile müzakere yürütüyor.

ABD ise görüşmelere dolaylı katılım sağlıyor.