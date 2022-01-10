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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener vaka artışları için ne dedi? Önümüzdeki 3 haftaya dikkat çekti

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener vaka artışları için ne dedi? Önümüzdeki 3 haftaya dikkat çekti

Omciron nedeniyle vakalar resmen patladı. Bilim Kurulu üyesi Prof. Alper Şener de "Panik olacak bir şey yok. Zaten beklediğimiz bir süreç" dedi ve artışın süreceğini belirtti. Şener bir kez daha aşı çağrısı yaptı.

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 Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, vaka artışlarının beklenen bir gelişme olduğunu söyledi. Prof. Dr. Şener, AA muhabirine, Kovid-19 vaka sayısının en çok İstanbul'da olduğunu belirtti.

İstanbul ile gidiş geliş trafiğinin yoğun bulunduğu İzmir, Eskişehir, Çanakkale, Kırklareli ve Edirne'nin en çok vaka artışı yaşanan iller olduğuna dikkati çeken Şener, şunları kaydetti:

"Vakalar yavaş yavaş Anadolu'ya doğru taşınıyor olabilir. Taşınma süreci uzun dönem devam edecektir. Panik olacak bir şey yok. Zaten beklediğimiz bir süreç. Bu vakalardaki tırmanış devam edecek diye düşünüyoruz. İllerin geneline de yayılacaktır.

Önümüzdeki 3 hafta içinde salgında pik seviyeleri görme ihtimalimiz çok yüksek.

Ondan sonra yavaş yavaş düşme trendine girecektir. Bu, beklediğimiz dalga ve tırmanış."

 "Sağlık Bakanlığımız her türlü hazırlığı yapıyor"

Şener, ayakta hasta bakım hizmeti verilen aile sağlığı merkezleri başta olmak üzere acil servislerde ciddi anlamda bir hastalık yükü oluşacağını ifade etti.

PCR testlerinin yapıldığı laboratuvarlarda da yoğunluk beklediklerini belirten Şener, "Bunlara yönelik Sağlık Bakanlığımız her türlü hazırlığı yapıyor. Önümüzdeki zaman dilimi içinde hastaneye yatış, yoğun bakım servisleri ve solunum cihazlarında tedavi görebilecek hasta sayılarında ciddi bir tırmanış beklemiyoruz." diye konuştu.

Şener, İzmir ve Çanakkale gibi illerde aşılama oranı yüksek olmasına rağmen 3. doz aşı yaptıran kişi sayısının az olduğunu, salgından korunmak için bir an önce herkesin hatırlatma dozlarını yaptırmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, il bazında her 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı dün paylaşmıştı.

Haritada 25-31 Aralık'ta vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Aydın, Çanakkale, Muğla, Kırklareli, Gümüşhane, Edirne ve Kocaeli olmuştu. Vaka sayılarında bir önceki haftaya göre İstanbul'da 2,1 kat, İzmir'de 4,7 kat artış gözlendiği belirtilmişti.

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