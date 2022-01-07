Omicron fena vurdu! İstanbul'da harita kırmızıya döndü
Covid'in Omicron varyantı etkisiyle İstanbul kırmızıya büründü. İllere göre açıklanan haftalık vaka haritasında 18-24 Aralık tarihleri arasında İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı İstanbul'da 303,51 olarak açıklanmıştı. Yoğunluk nedeniyle İstanbul'daki birçok hastanenin önünde aşı ve PCR test kuyrukları oluşmuş durumda. Son haftalarda aile hekimlerine başvurular da arttı.
Omicron etkisiyle megakentteki vaka sayısı, toplam vaka sayısının yarısını geçmiş durumda. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Aralık'ta koronavirüs salgınıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tüm vakaların yüzde 52'si İstanbul'da tespit ediliyor. Tam anlamıyla İstanbul patladı diyebiliriz" ifadelerini kullanmıştı.
Sağlık Bakanlığı'nın Hayata Eve Sığar Uygulaması'ndaki yoğunluk haritasında İstanbul'un çok büyük bir bölümünün kırmızıya döndüğü görülüyor.
Omicron'un merkez üssü İstanbul
İstanbul, koronavirüs salgınının başından bu yana ülkedeki en kritik kent oldu. Salgının başlarında resmi makamlardan İstanbul için "Türkiye'nin Vuhan'ı benzetmesi" yapıldı.
Bugünkü durumda ise İstanbul'un, Omicron varyantı açısından da bir merkez üssü haline geldiği anlaşılıyor.