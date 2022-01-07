Omicron fena vurdu! İstanbul'da harita kırmızıya döndü

Omicron etkisiyle megakentteki vaka sayısı, toplam vaka sayısının yarısını geçmiş durumda. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Aralık'ta koronavirüs salgınıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tüm vakaların yüzde 52'si İstanbul'da tespit ediliyor. Tam anlamıyla İstanbul patladı diyebiliriz" ifadelerini kullanmıştı.