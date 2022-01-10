Kulüp 3. sezon olacak mı Kulüp 2. sezon kaç bölüm oyuncuları

Netflix'in kısa sürede büyük ses getiren Türk yapımı dizisi Kulüp'ün 2. sezonu yayına girdi. Birçok seyirci Kulüp dizisi 2. sezon kaç bölüm sorusunun yanıtını arıyor. nETFLİX'TE yayınlanan Kulüp dizisi 2. sezonu 4 bölümden oluşuyor. Toplam yayınlanan bölüm sayısı ise 10. Peki Kulüp dizisi 3. sezon ne zaman, oyuncu kadrosunda kimler var?

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Netflix'te yayınlanan yeni Türk dizisi Kulüp 2. sezonu ile de en çok izlenen diziler arasında yerini aldı. Türk yapımı dizis olan Kulüp'ün 2. sezonu 4 bölümden oluşuyor ve toplamda yayınlanan bölüm sayısı 10. 2. sezonu ile büyük ilgi gören Kulüp dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu da merak ediliyor. Yahudi olan ve hamile kaldığı sevgilisini öldürerek hapse giren Yahudi Matilda'nın afla birlikte hapisten çıkmasını ve yetimhaneye bırakılan kızı Raşel ile yıllar sonra yeniden bir araya gelmesini konu alıyor. Kulüp dizisinin başrollerinde Gökçe Bahadır, Fırat Tanış, Barış Arduç, Salih Bademci ve Metin Akdülger yer alıyor. Dizide özellikle Salih Bademciliğinin oyunculuğu alkış topladı.

Eski bir mahkum olan Matilda, 1955 yılının en önemli gece kulüplerinden birinde çalışır. Matilda'nın kızı Raşel, o hapisten çıkana kadar varlığından bihaberdir. Kızı ile arasında güzel bir ilişki kurmaya çalışan Matilda, Raşel'i Pera'nın belalısı olan Fıstık İsmet'ten uzak tutmak için çabalar. Matilda aynı zamanda patronu olan Orhan, gece kulübü yöneticisi Çelebi ve sanatçı Selim'in egoları ile de mücadele etmeye çalışır. Kulübe ayak basmasıyla ortama farklı bir ruh katan Matilda, çalışanlar için cehennem olan kulübü bir yuva haline getirir.

NETFLİX KULÜP oyuncu kadrosu

Kulüp dizisinin oyuncu kadrosunda Evlilik Hakkında Her Şey ile son olarak karşımıza çıkan Gökçe Bahadır'ın yanı sıra Barış Arduç, Salih Bademci, Fırat Tanış, Metin Akdülger, Asude Kalebek gibi isimler yer alıyor. Dizinin yönetmenliğini Masum'da imzası bulunan Seren Yüce ile İstanbullu Gelin gibi tv dünyasında ses getiren yapımlarda imzası bulunan Zeynep Günay Tan üstleniyor.

Dizide dikkat çeken isimlerden biri de Raşel karakterine hayat veren genç oyuncu Asude Selma Kalebek oldu. Hem oyunculuğu hem de duru güzelliği ile karakterini tam yansıtan Asude Selma Kalebek kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı?

Kulüp dizisi Raşel karakteri kimdir:

Kulüp isimli dizide eski bir mahkumu canlandıran Gökçe Bahadır yani Matilda’nın kızı Raşel karakterine hayat veren isim Asude Selma Kalebek'tir.

Asude Selma Kalebek kimdir: 18 Haziran 1999, İstanbul doğumlu olan Asude Selma Kalebek Boğaziçi Üniversitesi son sınıf öğrencisidir. Aynı zamanda okulunun haricinde kendisini oyunculuk alanında geliştirmektedir.

Asude Selma Kalebek İstanbul Sahne Sanatları Tiyatrosu’ nda eğitimine devam etmektedir.

Asude Selma Kalebek, İstanbul Sahne Sanatları Tiyatrosundaki sahne çalışmaları yanı sıra 2021 yılında Netfix'in Türk yapımı dizilerinden biri olan Kulüp dizisinin oyuncu kadrosunda yer aldı. Dizide Raşel karakterini canlandırdı.