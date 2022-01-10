Meteoroloji'den yeni uyarı! İstanbul'da fırtına etkili olacak bu saate dikkat!

İSTANBUL için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni bir uyarı geldi. Çarşamba günü kar yağışının etkili olması beklenen kent için bir de fırtına uyarısı yapıldı. Fırtınanın gece saatlerine kadar sürmesinin beklendiği bildirildi.

Abone ol

Meteoroloji, yarın İstanbul için fırtına uyarısı yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 50-80 km/saat hızında fırtına beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Uyarıda fırtınanın yarın erken saatlerde başlayıp gece saatlerine kadar süreceği belirtildi.