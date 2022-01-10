BIST 2.067
DOLAR 13,87
EURO 15,71
ALTIN 802,31
HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde: 1 milyon gencimizi dahil ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Programı"na katılarak konuşma yaptı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'deki konuşmasından satır başları: 

- Millet olarak uzun yıllardır kabuğumuzu kırmanın mücadelesini veriyoruz. Modernleşme sanayileşme konusundaki hamleleri bir şekilde başardık. 

- Her 10 yılda bir tekrarlanan darbeler sebebiyle Türkiye demokrasi ve ekonomide çok ağır yaralar aldı, bedeller ödedi. Ülkemizde her alanda olduğu gibi sanayileşmede geri bırakılması kötü senaryodur.

- Ülkemizi ithal ürün cenneti haline getirenlere verilen destek ortadadır. Kirli oyun bizim insanlarımızın yeni bir şey ortaya koyma konusunda kabiliyetsiz olduğu bühtanıyla desteklendi.

- İmam hatip okulları tehdit olarak değerlendirildi. Endüstri meslek ve teknik liseleri ise umursamayanlar tarafından ağır darbelere maruz bırakıldı. Eğitim sistemimize yapılan anti demokratik müdahalelerle eğitim sistemi çıkmaza sürüklendi.

- 28 Şubat'ın hançer gibi sapladığı eğitim sistemimize sapladığı katsayının olumsuz etkileri bugün bile hissediliyor. Göreve geldiğimizde böyle bir Türkiye manzarasıyla karşılaştık. Ülkemizde kara bulutlar dolaşıyor, geleceğe dair umutları zayıflıyordu. Toplumumuzun tüm kesimleri adeta kan ağlıyordu. 4 ana sütun üzerinde Türkiye'yi yükseltme sözü verdik. Eğitim, sağlık, adalet ve emniyet. Bu sözümüze hep sadık kaldık.

15 bin atama müjdesi

- 2002 yılında eğitime bütçeden 7,5 milyar lira ayrılmışken, 2022 yılında bu rakam yüksek öğretim dahil 274 milyar 384 milyon liraya çıktı. Derslik sayımızı 343 binden 606 bin seviyesine taşıyarak ülkemizin dört bir yanını modern eğitim kurumlarıyla donattık.  İnşallah bu ay sonunda 15 bin öğretmen atamasını daha yapıyoruz.

Kimsenin gücü yetmeyecektir

- İkna odaları kat sayı utancını yaşatan zihniyet son günlerde tehdit dilini kullanmaya başladı. Buradan dikta hevesleri depreşenlere şu ikazı yapmak istiyorum, 15 Temmuz'da şahit olduklarımız milletimizin hak ve özgürlüklerini koruma konusundaki kararlılığını açıkça gösteriyor. Kimsenin gücü 28 şubat karanlığına götürmeye gücü yetmeyecektir.

-Bu ülkenin evlatlarının dinini, diyanetini kültürünü öğrenmesin engellenmesine rıza gösterilemez. Kalite eğitim aydınlık yarınların teminatıdır.

- Yıl sonuna kadar 1 milyon gencimizi mesleki eğitim merkezlerimize dahil ederek istihdamlarını sağlamayı hedefliyoruz

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Son seçimi doğru bilen ORC'den yılın ilk anketi bomba! Yılbaşı zamları tepetaklak etti!
Foto Galeri Son seçimi doğru bilen ORC'den yılın ilk anketi bomba! Yılbaşı zamları tepetaklak etti! Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İsrail Başbakanı Naftali Bennett söyledi tansiyonu yükseltecek İran açıklaması
İsrail Başbakanı Naftali Bennett söyledi tansiyonu yükseltecek İran açıklaması
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Kulüp 2. sezon kaç bölüm Kulüp dizisi 2. sezon oyuncu kadrosu
Kulüp 2. sezon kaç bölüm Kulüp dizisi 2. sezon oyuncu kadrosu
Kocaeli'de 7'nci kattan düşmüştü! Sedefnur'un sevgilisinin ifadesi çıktı meğer tartışmışlar
Kocaeli'de 7'nci kattan düşmüştü! Sedefnur'un sevgilisinin ifadesi çıktı meğer tartışmışlar
İOKBS başvuru 2022 ne zaman MEB İOKBS bursu kaç para oldu?
İOKBS başvuru 2022 ne zaman MEB İOKBS bursu kaç para oldu?
YSK üyelerine hakaret iddiası! Ekrem İmamoğlu hakim karşısında: YSK üyelerini kastetmedim
YSK üyelerine hakaret iddiası! Ekrem İmamoğlu hakim karşısında: YSK üyelerini kastetmedim
Edirne'de aranan PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de aranan PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Bekir Pakdemirli: 1 milyar doların üzerinde cari fazla vermiş olmayı bekliyoruz
Bekir Pakdemirli: 1 milyar doların üzerinde cari fazla vermiş olmayı bekliyoruz
Omicron varyantının 5 yaş altı çocuklarda ürküten semptomu! Diğerlerinde yoktu
Omicron varyantının 5 yaş altı çocuklarda ürküten semptomu! Diğerlerinde yoktu
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı açıkladı! Kur korumalı TL mevduat hesabı 107,6 milyar liraya yükseldi
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı açıkladı! Kur korumalı TL mevduat hesabı 107,6 milyar liraya yükseldi