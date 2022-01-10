Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde: 1 milyon gencimizi dahil ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Programı"na katılarak konuşma yaptı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'deki konuşmasından satır başları:

- Millet olarak uzun yıllardır kabuğumuzu kırmanın mücadelesini veriyoruz. Modernleşme sanayileşme konusundaki hamleleri bir şekilde başardık.

- Her 10 yılda bir tekrarlanan darbeler sebebiyle Türkiye demokrasi ve ekonomide çok ağır yaralar aldı, bedeller ödedi. Ülkemizde her alanda olduğu gibi sanayileşmede geri bırakılması kötü senaryodur.

- Ülkemizi ithal ürün cenneti haline getirenlere verilen destek ortadadır. Kirli oyun bizim insanlarımızın yeni bir şey ortaya koyma konusunda kabiliyetsiz olduğu bühtanıyla desteklendi.

- İmam hatip okulları tehdit olarak değerlendirildi. Endüstri meslek ve teknik liseleri ise umursamayanlar tarafından ağır darbelere maruz bırakıldı. Eğitim sistemimize yapılan anti demokratik müdahalelerle eğitim sistemi çıkmaza sürüklendi.

- 28 Şubat'ın hançer gibi sapladığı eğitim sistemimize sapladığı katsayının olumsuz etkileri bugün bile hissediliyor. Göreve geldiğimizde böyle bir Türkiye manzarasıyla karşılaştık. Ülkemizde kara bulutlar dolaşıyor, geleceğe dair umutları zayıflıyordu. Toplumumuzun tüm kesimleri adeta kan ağlıyordu. 4 ana sütun üzerinde Türkiye'yi yükseltme sözü verdik. Eğitim, sağlık, adalet ve emniyet. Bu sözümüze hep sadık kaldık.

15 bin atama müjdesi

- 2002 yılında eğitime bütçeden 7,5 milyar lira ayrılmışken, 2022 yılında bu rakam yüksek öğretim dahil 274 milyar 384 milyon liraya çıktı. Derslik sayımızı 343 binden 606 bin seviyesine taşıyarak ülkemizin dört bir yanını modern eğitim kurumlarıyla donattık. İnşallah bu ay sonunda 15 bin öğretmen atamasını daha yapıyoruz.

Kimsenin gücü yetmeyecektir

- İkna odaları kat sayı utancını yaşatan zihniyet son günlerde tehdit dilini kullanmaya başladı. Buradan dikta hevesleri depreşenlere şu ikazı yapmak istiyorum, 15 Temmuz'da şahit olduklarımız milletimizin hak ve özgürlüklerini koruma konusundaki kararlılığını açıkça gösteriyor. Kimsenin gücü 28 şubat karanlığına götürmeye gücü yetmeyecektir.

-Bu ülkenin evlatlarının dinini, diyanetini kültürünü öğrenmesin engellenmesine rıza gösterilemez. Kalite eğitim aydınlık yarınların teminatıdır.

- Yıl sonuna kadar 1 milyon gencimizi mesleki eğitim merkezlerimize dahil ederek istihdamlarını sağlamayı hedefliyoruz