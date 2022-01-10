Son seçimi doğru bilen ORC'den yılın ilk anketi bomba! Yılbaşı zamları tepetaklak etti!
2018 seçim sonuçlarını en doğru tahin eden anket şirketi ORC'den yılın ilk anketi geldi. Anket sonuçlarına göre yılın son anketindeki 20 Aralık etkisiyle kıpırdanma yaşanan oy oranlarında zamların da etkisiyle düşüş var. 2021 yılına başlangıç oy oranları kıyaslandığında ekonomik problemlerin yansıması dikkat çekti.
ORC Araştırma 2022 yılının ilk haftası 4-8 Ocak tarihlerinde 41 ilde 7100 kişiyle yüz yüze yöntemiyle anket düzenledi. Katılımcılara "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu.
Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve MHP'nin toplam oyu düşerken, Millet İttifakı'ndan CHP ve İYİ Parti'nin oylarının toplamı da inişe geçti.
ORC Araştırma Başkanı Mehmet Pösteki'nin Aralık ayında paylaştığı ankete göre Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve MHP'nin toplam oyu yüzde 39.4 çıkarken, Millet İttifakı'ndan CHP ve İYİ Parti'nin oylarının toplamı ise 40.6 olarak çıkmıştı.
Ocak ayı anketine göre ise sonuçlar şöyle:
Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve MHP'nin toplam oyu yüzde 38.7 çıkarken, Millet İttifakı'ndan CHP ve İYİ Parti'nin oylarının toplamı ise 39.5 olarak çıktı.