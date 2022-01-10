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Galatasaray'da Fatih Terim’in yerine kim geçecek?

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Galatasaray'da Fatih Terim’in yerine kim geçecek?

Teknik direktör Fatih Terim ile yollarını ayıran Galatasaray'da gözler Domenec Torrent'e çevrildi.

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Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City'de Pep Guardiola'nın yardımcılığını üstlenen, son olarak 2020'de Brezilya ekibi Flamengo'da 4 ay teknik direktörlük görevi yapan Domenec Torrent, Galatasaray'ın bir numaralı teknik direktör adayı konumunda.

Sarı kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyesi Işıtan Gün'ün özellikle istediği 59 yaşındaki İspanyol teknik adamın Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı ve Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından bu konuda resmi adımlar atılacağı öğrenildi.

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