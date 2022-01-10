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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Küresel ısınmayla ilgili korkutan böbrek taşı açıklaması

Küresel ısınmayla ilgili korkutan böbrek taşı açıklaması

ABD'de yapılan bir çalışma, iklim krizi nedeniyle yükselen sıcaklıkların, böbrek taşı görülen hasta sayısında artışa sebep olacağını ortaya koydu.

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Guardian'ın haberine göre, Philadelphia Çocuk Hastanesindeki (Chop) araştırmacılar, sera gazı emisyonlarının mevcut oranda devam edip etmemesine veya orta bir seviyeye indirilmesine bağlı olarak böbrek taşı olan kişi sayısının artacağını bildirdi.

Araştırmacılar, Güney Carolina eyaletinde yüzyılın sonuna kadar ısı ve neme bağlı böbrek taşı görülen kişi sayısındaki artışı tahmin etmek için iki iklim senaryosu kullandı.

Modellenen ilk senaryoda, 2100 yılına kadar ortalama sıcaklığın 2,3 derece, ikinci senaryoda ise 3,6 derece artması ihtimali araştırıldı.

Edinilen sonuca göre, böbrek taşı olan kişi sayısının yüzde 2,2 ile yüzde 3,9 arasında artacağı öngörülürken, her iki oranın da vaka sayısında yüksek artışa sebep olacağı ve bu sebeple sağlık maliyetlerinde büyük bir artışın gerçekleşeceği ifade edildi.

Chop'ta pediatrik ürolog olan çalışmanın yazarı Gregory Tasian, "İklim değişiklinin, özellikle çocuklar söz konusu olduğunda insan sağlığı üzerindeki etkisinden sık sık bahsetmiyoruz ancak ısınan bir gezegenin insan sağlığı üzerinde önemli etkileri olacaktır." dedi.

Çeşitli iklim modeli araştırmalarından elde edilen sonuçlar, yüzyılın sonuna kadar ortalama sıcaklığın 1,1 derece ile 5,4 derece daha sıcak olabileceğini gösteriyor.

ABD'de yaklaşık her 10 kişiden birinde böbrek taşı hastalığı görülüyor ve sıklığı ülkede kuzeyden güneye doğru artıyor.

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