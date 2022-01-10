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Avcılar’da inşat alanındaki göçükten acı haber geldi

Avcılar’da inşat alanındaki göçükten acı haber geldi

Avcılar Merkez Mahallesi’nde, bir inşaatta meydana gelen göçükte kalan işçilerden 42 yaşındaki Cemal Eken hayatını kaybetti.

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Olay, saat 14.00 sıralarında Avcılar Merkez Mahallesi Talimhane Sokaktaki bir inşaat alanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, inşaatın temel kazma sırasında toprak kayması meydana geldi. 

Göçük sırasında iki işçi toprak altında kaldı. İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, İsa Eğice isimli işçiyi kurtararak ambulansa teslim etti. İlk müdahalenin ardından Eğice, Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri herhangi bir toprak kaymasının olmaması çevrede şeritle güvenlik önlemi aldı.

Kafasına kadar göçük altında kalan işçinin nefes alması ve üzerine toprak için itfaiye ekipleri elleriyle toprağı kazıp, etrafını çuval destek verdi. Uzun süren çalışmalar sonucu toprak altından çıkarılan Cemal Eken, tüm müdahelelere rağmen hayatını kaybetti.

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