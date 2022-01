İYİ Parti Cihan Paçacı: Cumhurbaşkanı adayı peşinen kabul etmiş demektir

İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Cihan Paçacı Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak seçilen kişinin peşinen güçlendirilmiş parlamenter sistemi kabul etmiş demek olduğuna dikkat çekti.

Abone ol

İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Cihan Paçacı KARAR TV'de Elif Çakır ve Yıldıray Oğur'un konuğu oldu. Erken seçim tartışmalarından muhalefetin aday profiline kadar gündemin öne çıkan başlıklarını değerlendirdi.

İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Cihan Paçacı, erken seçim tartışmalarından muhalefetin aday profiline kadar gündemin öne çıkan başlıklarını değerlendirdi. Paçacı muhalefetin aday profiline dair, ''Millet İttifakı'nın adayı olarak seçilen kişi peşinen güçlendirilmiş parlamenter sistemi kabul etmiş demektir. Seçimden önce yol haritasını da açıklayacaktır. Yol haritasında hangi zaman diliminde neler yapacağı halka açıklanacaktır'' ifadelerini kullandı.

Ufukta erken seçim mi var?

Olayların her geçen gün iktidarın aleyhine geliştiğini belirten Paçacı, ''Her geçen gün iktidar oy kaybediyor ve bunu iktidarda görüyor. Buna rağmen biz süremizi sonuna kadar kullanalım anlayışı içerisindeler. Bu ülkedeki kötü gidişi gördüğü halde bunu durdurma iradesinden yoksun olduklarını görüyoruz, aksi halde seçime giderler. Bu ülke bizi 20 yıl iktidarda tuttu artık zarar veriyoruz, insanları her geçen gün yoksullaştırıyoruz bunu ancak seçimle ortadan kaldırabiliriz, anlayışı doğru anlayıştır. İlerde ummadığımız bir sürpriz olur da milli piyango bize vurur, duamız kabul olur gibi anlayışla bekliyorlar'' dedi. Paçacı sözlerine şunları ekledi:

''Anketlerde başa baş görünüyor ama bu doğru değil insanlar hala muhalefete oy vereceklerini gizliyorlar. Ben yandaş basında ki arkadaşların bir kısmıyla yakın görüşürüm. Gerçek düşüncelerini aldığımızda seçimlerde farklı yönlerde oy kullanacakları yönünde''

Muhalefet cephesinde aday tartışmaları

Muhalefetin aday kriterine değinen Paçacı, ''Aday profiline baktığımızda öncelikli şart seçilebilir olmasıdır. Ondan sonra diğer özellikler geliyor. Bir insan Cumhurbaşkanı görevi için çok uygun özelliklere sahip olabilir ama seçilebilme olasılığı yoksa o özellikleri alın çöpe atın. Dolayısıyla öncelikle seçilebilir olması gerekiyor. O kişinin bir devlet tecrübesi olmalı, devletin işleyişini bilmesi, tarafsız olması, her şeyden önemlisi sistem değişikliği başlatacak çalışmaları başlatması gerekir'' şeklinde konuştu.

Paçacı sözlerine şunları ekledi:



''O makamda Cumhurbaşkanı'nın görevleri ve nitelikleri için de tarafsızlık maddesi vardır herkese eşit davranacak bir tarafsızlık anlayışına sahip olmalı. Yoksa adına Cumhurbaşkanı dediğimiz kimsenin muhalefetin cinsine cibilliyetine giden bir söylem içerisinde olmaması lazım. Burada isimden çok sistemi öne almaya çalışıyoruz. Burada özellikler önemli ve parlamenter sistemi özümseyen, benimseyen ve bunu gerçekleştirecek bir kişilik olmalıdır. Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasında ki en önemli fark birisinin bugün ki otokratik sistemi savunuyor olması diğerinin de demokratik bir parlamenter sistemi savunuyor olmasıdır. Vatandaş tercihini bu yönde yapacaktır. İsimlerden ziyade sistem üzerine oy kullanacaktır.''