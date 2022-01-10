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PKK'lı teröristle fotoğrafı çıkmıştı! HDP'li Semra Güzel hakkındaki fezleke Adalet Bakanlığına gönderildi

PKK'lı teröristle fotoğrafı çıkmıştı! HDP'li Semra Güzel hakkındaki fezleke Adalet Bakanlığına gönderildi

Öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafı basına yansıyan HDP Milletvekili Semra Güzel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezleke, Adalet Bakanlığına gönderildi.

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Öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafı basına yansıyan HDP Milletvekili Semra Güzel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezleke, Adalet Bakanlığına gönderildi.

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