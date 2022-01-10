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Putin'den Kazakistan açıklaması: 'Renkli devrimlere' izin verilmeyecek

Putin'den Kazakistan açıklaması: 'Renkli devrimlere' izin verilmeyecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, beş eski Sovyet ülkesinden oluşan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün (KGAÖ) eski SSCB coğrafyasında 'renkli devrimlere' izin vermeyeceğini açıkladı.

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Kazakistan'ın "içindeki ve dışındaki yok edici" güçlerin ülkeyi istikrarsızlaştırmaya çalıştığını iddia eden Putin, KGAÖ'nün bu girişimleri engelleyeceğini iddia etti. 

Putin, KGAÖ askerlerinin Orta Asya ülkesine gönderilmesinin Kazakistan'da silahlı kuvvetlerin iktidarı baltalama hedefini önlediğini belirtirken, görevleri tamamlandığında ülkeden çekileceklerini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kazakistan yönetiminin protestolara müdahale için Rusya liderliğindeki KGAÖ'yü çağırmasının ardından "Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları uzaklaştırmanız çok zordur" demişti. 

"Bu bölgeye müdahale için yapılan ilk girişim değildi; sonuncusu da olmayacak" diyen Putin, KGAÖ'nün bölgede 'renkli devrimlere' izin vermeyeceğini ifade etti. 2000- 2005 yılları arasında eski Sovyet cumhuriyetleri ve Balkan devletlerinde meydana gelen toplum hareketlerine 'renkli devrimler' deniyordu.

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