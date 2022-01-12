HDP'li vekil Semra Güzel'in sarıldığı teröristin şehit ettiği askerin ailesi isyan etti
HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile fotoğrafları ortaya çıkan terörist Volkan Bora'nın faaliyet yürüttüğü bölgede şehit olan Jandarma Er Mücahit Şimşek'in Kahramanmaraş'taki ailesi HDP'ye tepki gösterdi. Acılı baba "Bizim askerimiz ve polisimizin korumasıyla geziyorlar. Kırmızı plakalı arabayla gez, geri dön askerimizi vur. Böyle bir düzen olabilir mi?" dedi.
HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora ile fotoğraflarının ortaya çıkmasına tepkiler sürüyor.
Adıyaman'da 24 Haziran 2016'da askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce açılan ateş sonucu yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Er Mücahit Şimşek'in babası Adem Şimşek, gazetecilere, milletvekili diye geçinen bir kişinin teröristle birlikte olmasına anlam veremediğini söyledi.
"Nasıl milletvekili olduysa öyle de indirelim."
Halkın bir kişiyi milletvekili yapmaya gücünün yettiği gibi olduğu yerden indirmeye de gücünün yeteceğini anlatan baba Şimşek, şunları kaydetti:
"Şehit babaları olarak diyorum ki Diyarbakır annelerine lütfen hepimiz destek olalım. Onlar da bizim gibi bekliyor. Biz oğlumuzla ahirette buluşmayı bekliyoruz, onlar da yalan dünyada bekliyor. Kırmızı plakayla gezen, askerle, polisle korunan bu milletvekili dönüp askerime, polisime silah sıkıyorsa derhal kanun çıkarılıp cezalandırılmasını istiyorum. Bu insanlar, Meclis çatısı altında, milletin koltuğunda otururken PKK'yı savunuyorsa bizim bunlarla da mücadele etmemiz lazım.
Milletvekili de bir insandır. Cumhurbaşkanı'ma sesleniyorum, milletvekili de olsa bu insanların kanun çıkartılıp yargılanmasını istiyorum. Biz yaralıyız, yaralı bir kuş gibi çırpınıyoruz. Bizim kanunumuz var, yukarıda bir Allah'ımız var. Ezanımız dinmesin, vatanımız bölünmesin. Bunlar neyi paylaşamıyor? Bizim askerimiz ve polisimizin korumasıyla geziyorlar. Kırmızı plakalı arabayla gez, geri dön askerimizi vur. Böyle bir düzen olabilir mi? Cumhurbaşkanı'mızdan ve milletvekillerimizden tek ricam var, bu nasıl milletvekili olduysa öyle de indirelim."