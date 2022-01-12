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Galatasaray'da ayrılık depremi! Fatih Terim kovulunca görevini bıraktığını açıkladı

Galatasaray'da ayrılık depremi! Fatih Terim kovulunca görevini bıraktığını açıkladı

GALATASARAY'da Teknik Direktör Fatih Terim'in yardımcı antrenörlüğünü yapan Necati Ateş, sarı-kırmızılılara yaptığı veda paylaşımında, "Ayrılıkların da sevdaya dahil olduğunu bu camiayı ve armayı, içinde yaşamış biri olarak iyi biliyorum. Gönüllerimizin bir olduğu bu süreçte bana inanarak görev veren hocamız Fatih Terim başta olmak üzere herkese teşekkür ederim" dedi.

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Galatasaray'da Fatih Terim ile yollarından ayrılmasının ardından yardımcı antrenör Necati Ateş de sarı-kırmızılılara veda etti. Ateş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayat; ayağımı yerden kesen, evlatlarıma örnek olduğum, gurur duyduğum ve çok çalışarak, emeklerimin karşılığını aldığım pek çok sevinç yaşattı. Galatasaray; hem sahanın içinde hem de sahanın kenarında hizmet verdiğim, acısıyla tatlısıyla yılmadan mücadele ettiğim, bir gün bile vazgeçmediğim ve her zaman varlığına şükrettiğim bir sevda oldu. Ayrılıkların da sevdaya dahil olduğunu bu camiayı ve armayı içinde yaşamış biri olarak iyi biliyorum. Gönüllerimizin bir olduğu bu süreçte bana inanarak görev veren hocamız Fatih Terim başta olmak üzere herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.



Galatasaray Futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar da Fatih Terim'in ayrılığı sonrası istifa etmişti.. Hanedar, sosyal medyadan Terim'le birlikte bir fotoğrafını paylaşarak, "Bugün itibarı ile GALATASARAY’daki görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. Bu görevi bana layık gören değerli büyüğüm İmparator Fatih Terim’e ve geçmiş dönem Başkan ve Yönetimlerine sonsuz teşekkür ederim. GALATASARAY’a hizmet bir şereftir!" ifadelerini kullanmıştı.

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