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Türk aşısı Almanları rahatsız etti! TTB'yi kaynak gösterip Turkovac'a saldırdılar

Türk aşısı Almanları rahatsız etti! TTB'yi kaynak gösterip Turkovac'a saldırdılar

Dünyada korona aşısı üretebilen 9. ülke olan Türkiye'nin bu başarısı, Alman medyasında rahatsızlığa sebep oldu.

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Koronavirüsle mücadele kapsamında ilk çalışmaları Kasım 2020'de başlatılan yerli inaktif aşı Turkovac'ın kullanımı, Türkiye'de başladı. Turkovac ile birlikte ise Türkiye, dünyada korona aşısı üretebilme başarısı gösteren 9 ülkeden biri oldu. Yeni varyant Omicron'a karşı da koruyucluk başarısı gösteren Turkovac'ın başarısı, Alman medyası tarafından memnuniyetsizlikle karşılandı.

Yerli aşımızla ilgili verilerin hepsi bilimsel bir komisyon tarafından değerlendirilmesine ve onaylanmasına rağmen, siyasi amaçlarla karalama operasyonları başlatan Almanya'da Tagesschau gazetesi, aşısının etkisi hakkında şüpheler olduğunu yazdı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrı yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Tamamen Türk bilim adamları tarafından geliştirilen Turkovac aşısını henüz aşılanmamış olan tüm Türkleri aşı olmaya çağırıyor." açıklamasında bulunan gazete, aşının güven vermediğini savundu.



"Türk aşısını bekleyenler büyük bir risk aldı"
Gazetede yer alan haberde daha önce adı terörle anılan Türk Tabipleri Birliği referans olarak alınarak da "Turkovac'ın etkinliği hakkında şu ana kadar resmi bir veri bulunmuyor. Korona aşısı olamak için Türk aşısını bekleyenler büyük bir risk aldı." ifadelerine yer verildi.

TTB'yi kaynak gösterdiler
Alakasız bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismine sık sık yer verilen haberde, TURKOVAC'ın milliyetçileri aşılamaya teşvik amacı taşıdığı öne sürüldü. Haberde Tabipler Birliği kaynak gösterildi. TTB üyelerinin "İlaç otoritesinin onayı tek başına etkinliği hakkında hiçbir şey söylemez" gibi yorumlarına yer verildi.

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