Avrupa'da 2021'e damga vuran 5 orta saha futbolcusu Hakan Çalhanoğlu de listede

Avrupa'da oynayan yıldız orta saha futbolcuları, milli takımda ya da liglerde gösterdikleri performansla geçen yıl adından söz ettirdi. Jorginho, Kevin De Bruyne, N'Golo Kante, Bruno Fernandes ve Hakan Çalhanoğlu, geçen yılki performanslarıyla öne çıktı

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Avrupa'da kulüplerinde ve milli takımlarında 2021'e damga vuran 5 orta saha futbolcusu belli oldu.

Jorginho (Chelsea, İtalya)

30 yaşındaki İtalyan futbolcu Jorginho, geçen sezon tüm kulvarlarda 43 maçta 8 gole imza attı.

Orta saha oyuncusu, bu sezon ise tüm kulvarlarda 26 maçta 9 gol kaydetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonunun şampiyonu, Manchester City'yi 1-0 mağlup eden Chelsea oldu. Jorginho, bu başarıda da önemli rol oynadı.

Jorginho, İtalya’nın, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) finalinde İngiltere'yi penaltılarla üstünlük kurarak kupayı 53 yıl aradan sonra kazanmasında da önemli pay sahibi oldu.

İtalyan orta saha futbolcusu, EURO 2020 en iyi 11'ine de seçilmişti.

Kevin De Bruyne (Manchester City, Belçika)

30 yaşındaki Belçikalı futbolcu Kevin De Bruyne, geçen sezon tüm kulvarlarda 40 maçta 10 gol attı.

Orta saha oyuncusu, bu sezon ise tüm kulvarlarda 23 maçta 6 gol kaydetti.

Kevin De Bruyne, Belçika'nın geçen yıl oynanan EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale çıkmasında etkili oldu.

Belçikalı futbolcu Manchester City'nin, İngiltere Premier Lig ve Lig Kupası şampiyonluğuna katkı verdi ve takımın ilk UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmasında etkisi oldu.

N'Golo Kante (Chelsea, Fransa)

30 yaşındaki Fransız futbolcu N'Golo Kante, geçen sezon tüm kulvarlarda 48 maçta forma giydi.

Orta saha oyuncusu, bu sezon ise tüm kulvarlarda 17 maçta 2 gol kaydetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonunun şampiyonu, Manchester City'yi 1-0 mağlup eden Chelsea oldu.

Kante, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon oldukları sezonda tüm maçlarda forma giyerek, bu başarıda önemli bir katkı sağladı.

Bruno Fernandes (Manchester United, Portekiz)

27 yaşındaki Portekizli futbolcu Bruno Fernandes, geçen sezon tüm kulvarlarda 58 maçta 28 gole imza attı.

Orta saha oyuncusu, bu sezon ise tüm kulvarlarda 25 maçta 5 gol kaydetti.

Fernandes, UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükselme başarısı gösteren Manchester United takımında sezon boyunca tüm maçlarda forma giyerek 5 gol attı.

Portekizli futbolcu, tüm sezonlar ele alındığında 19 gol ile UEFA Avrupa Ligi'nde en çok gol atan oyuncular listesinde 10. sırada yer alıyor.

Hakan Çalhanoğlu (Milan/Inter, Türkiye)

27 yaşındaki Türkiye A Milli Futbol Takımı futbolcusu Hakan Çalhanoğlu, Milan forması giydiği geçen sezon tüm kulvarlarda 43 maçta 9 gole imza attı.

Milan, Hakan'ın da katkısıyla uzun bir aradan sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.

Hakan Çalhanoğlu, gösterdiği performans ile sezon başında Milan'dan İtalya ligi Serie A şampiyonu Inter'e transfer oldu.

Orta saha oyuncusu, Inter takımına transfer olduktan sonra tüm kulvarlarda 21 maçta 6 gol kaydetti.