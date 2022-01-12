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Burun spreyi geliştirildi! Omicron'a karşı 8 saatlik kalkan

Burun spreyi geliştirildi! Omicron'a karşı 8 saatlik kalkan

Finlandiyalı bilim insanları, coronavirüsü 8 saat boyunca etkisiz hale getirebilen bir burun spreyi geliştirdiklerini duyurdu. Omicron dahil olmak üzere tüm varyantlara karşı başarılı olduğu belirten spreyin; kanser, HIV ve organ nakli nedeniyle bağışıklığı zayıflayan kişiler için tamamlayıcı bir tedavi olabileceği aktarıldı.

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Yeni bir burun spreyi tedavisi, yüksek riskli kişilere kısa bir süre için Covid-19 karşı bağışıklık kazandırabilir. Finlandiya'daki Helsinki Üniversitesi'ndeki bilim insanları tarafından geliştirilmekte olan tedavi, laboratuvar çalışmalarında corona virüs enfeksiyonunu sekiz saate kadar bloke etti. Araştırmacılar, burun spreyinin bağışıklığı baskılanmış hastalar ve Covid-19’a karşı ciddi güvenlik açıkları olan diğer kişiler tarafından kullanılmak üzere tasarlandığını belirtti. 

Tüm varyantlara karşı iyi bir performans gösterdi

NTV'de yer alan habere göre spreyin, corona virüsün burunda çoğalmasını engelleyerek çalıştığı ve Omicron'a karşı daha az etkili olan popüler monoklonal antikor tedavilerinin aksine, tüm varyantlara karşı iyi performans gösterdiği açıklandı.

Bununla birlikte, burun spreyi tedavisi aşıların yerini alamasa da, ekstra bağışıklık korumasına ihtiyaç duyanlar için faydalı olabilir ve gelecekteki diğer tedaviler için bir temel oluşturabilir. Bağışıklığı baskılanmış kişiler kanser tedavisi, organ nakli, HIV enfeksiyonları ve diğer koşullar nedeniyle bağışıklık sistemi zayıflayan insanları içeriyor. Bu ikişiler şiddetli Covid-19  semptomlarına karşı oldukça savunmasız durumda bulunuyor ve tipik aşılar, corona virüse karşı etkili bir şekilde korunmak için bağışıklık sistemlerine yeterince destek vermeyebilir.

Aşılara ek olarak, birçok araştırmacı şimdi özellikle bağışıklığı baskılanmış kişiler için aşıyı destekleyebilecek diğer tedavileri araştırıyor. Bu kapsamda, geçen Aralık ayında Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), AstraZeneca tarafından yüksek riskli hastalarda Covid-19 enfeksiyonunu önlemek için tasarlanmış bir monoklonal antikor tedavisine izin verdi. Burun spreyi tedavisi de bu hastalar için faydalı bir seçenek olabilir.

"Aşı değil, aşı için tamamlayıcı"

Helsinki Üniversitesi'nde virolog ve çalışmanın baş yazarı olan Kalle Saksela, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Burun spreyi koruyucu bir tedavi yöntemidir. Ancak, bu bir aşı değildir ve aşılara alternatif olması amaçlanmamıştır. Daha ziyade yüksek riskli durumlarda aşılanmış bireylere ve özellikle bağışıklığı baskılanmış kişilere ek koruma sağlamak için aşılamayı tamamlamak içindir. Örneğin, immünosupresif tedavi görenlere uygulanabilir” dedi.

Diğer taraftan, sprey, burun içindeki dokunun corona virüsün çoğalması için en önemli nokta olduğunu gösteren önceki araştırmalardan yola çıkılarak geliştirildi. Burunda çoğaldıktan sonra corona virüs solunum yolu yoluyla akciğerlere ileriyor  ve burada daha şiddetli semptomlara neden oluyor. Covid-19 antikorlarının doğrudan buruna gönderilmesi, virüsün hastalığın olası en erken evresinde çoğalmasını durdurabiliyor.

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