BIST 2.068
DOLAR 13,84
EURO 15,75
ALTIN 808,45
HABER /  GÜNCEL  /  OTOMOBİL

Türkiye'nin ilk cep uydusu 'Grizu-263A' yarın ABD'den uzaya fırlatılacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Türkiye'nin ilk cep uydusu 'Grizu-263A' yarın ABD'den uzaya fırlatılacak

Grizu-263 Uzay Takımı'nın, temel haberleşme olaylarının gerçekleştirilmesi amacıyla tasarladıkları Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A, SpaceX Falcon 9 roketiyle yarın ABD'den uzaya gönderilecek.

Abone ol

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Grizu-263 Uzay Takımı'nın, temel haberleşme olaylarının gerçekleştirilmesi amacıyla tasarladıkları Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A, SpaceX Falcon 9 roketiyle yarın ABD'den uzaya gönderilecek.

Yaklaşık 525 kilometre alçak dünya yörüngesinde 4 yıl 8 ay görev yapması planlanan 5x5x5 santimetre boyutlarındaki Türkiye'nin ilk "pocketqube uydusu" için 25 bin avro fırlatma maliyeti bulunuyor.

Yetkili fırlatıcı firmaya teslim edilen cep uydusunun, Zonguldak'ta 3 Mart 1992'de meydana gelen grizu patlamasında yaşamını yitiren madencilerin isimleriyle 13 Ocak'ta Türkiye saatiyle 18.25'te Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Cape Canaveral Fırlatma Üssü'nden uzay yolculuğuna çıkması bekleniyor.

"Bir hayali gerçekleştirmek için yola çıktık"
Grizu-263 Uzay Takımı'nın danışmanı Prof. Dr. Bülent Ekmekçi, AA muhabirine, öğrencilerin bu başarısının, yeni başarılarının habercisi olacağını söyledi.

Bir hayali gerçekleştirmek için yola çıktıklarını ve yarını büyük heyecanla beklediklerini belirten Ekmekçi, "Hikayemiz 5 yıl önce başladı. Büyük emekler vererek bugüne geldik. Öğrencilerimiz çalıştıkları zaman neleri başarabileceklerini bizlere gösteriyor, onlarla gurur duyuyoruz. Umarım bundan sonra da üzerine koyarak yeni başarılar elde edip üniversitemizin ismini duyurmaya devam edeceğiz. Bütün bu sürecin bu noktaya gelmesinde bizlere önemli destekler veren OYAK Genel Müdürü ve ERDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı sayın Süleyman Savaş Erdem'e teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

Takım kaptanı Çağla Aytaç Dursun da takım olarak büyük bir mutluluk içinde olduklarını dile getirerek, "Uzun ve zorlu bir süreç oldu ama bunun altından alnımızın akıyla kalktığımız için çok gururluyuz. Biz bunu, karanlık maden ocaklarından uzayın sessiz derinliklerine uzanan Zonguldak hikayesi olarak tanımlıyoruz. Uydumuz prototip deneysel bir uydu ve bu uydumuzu geliştirerek deneyler, testler yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Koronavirüste ilk kez araştırıldı! Nefes alınan havada kaç dakika kalıyor
Koronavirüste ilk kez araştırıldı! Nefes alınan havada kaç dakika kalıyor
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Silivri su kesintisi 12 Ocak İSKİ sular ne zaman, kaçta gelecek?
Silivri su kesintisi 12 Ocak İSKİ sular ne zaman, kaçta gelecek?
Sular ne zaman gelecek Küçükçekmece su kesintisi 12 Ocak
Sular ne zaman gelecek Küçükçekmece su kesintisi 12 Ocak
Sarıyer'de İETT otobüsleri çarpıştı Yaralılar var
Sarıyer'de İETT otobüsleri çarpıştı Yaralılar var
Teşekkür alma puanı 2022 10 gün devamsızlık yapan belge alır mı?
Teşekkür alma puanı 2022 10 gün devamsızlık yapan belge alır mı?
Esenler su kesintisi 12 Ocak İSKİ ne zaman gelecek?
Esenler su kesintisi 12 Ocak İSKİ ne zaman gelecek?
Youtuber vergilendirmesinde detaylar belli oldu
Youtuber vergilendirmesinde detaylar belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar! Muhalefet yakında karakolluk olursa şaşırmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar! Muhalefet yakında karakolluk olursa şaşırmayın
93 ülkede Omicron vakaları patladı! Varyantın dünyada en çok görüldüğü ülke...
93 ülkede Omicron vakaları patladı! Varyantın dünyada en çok görüldüğü ülke...