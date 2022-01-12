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Koronavirüste ilk kez araştırıldı! Nefes alınan havada kaç dakika kalıyor

Koronavirüste ilk kez araştırıldı! Nefes alınan havada kaç dakika kalıyor

Koronavirüse ilişkin ilk olduğu açıklanan çalışmada virüsün nefes alıp verinen havada kaç dakika aktif olarak bulunabildiği ölçüldü.

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İngiltere’de bulunan Bristol Üniversitesi bilim insanları, yaptıkları bilimsel çalışma sonucunda, Kovid virüsünün solunan havada hayatta kalarak ne kadar bulaşıcı olduğunu ölçtü. Bir ilk olduğu belirtilen çalışmanın sonucunda, havadaki virüs, 20 dakika içinde bulaşma yeteneğinin yüzde 90'ını kaybettiği ve bu kaybın çoğunun ilk beş dakika içinde gerçekleştiği açıklandı. 

Bristol Üniversitesi Aerosol Araştırma Merkezi’nden bilim insanları, geliştirdikleri cihazla Kovid-19 hastalığına sebep olan SARS-CoV-2 virüsünün havada ne kadar hayatta kaldığını ölçerek virüsün ilk 20 dakikada bulaşma yeteneğinin yüzde 90’ınını kaybettiğini açıkladı. Bilim insanları, virüsün ilk 5 dakikada bulaşma yeteneğinin yüzde 48 oranında gerçekleştiğini ve virüsten korunmanın en etkin yolunun koruyucu yüz maskesi olduğunu ifade etti. 

Bilim insanları, çalışmalarında havada bulunan mikro damlacıklardaki virüsün 5 saniye ile 20 dakika arasındaki aktivitesini ölçtüklerini ve virüsün havadaki ömrünün, farklı Kovid varyantları için benzerlik taşıdığını ifade etti. Nem oranı yüksek havanın, virüsün hayatta kalmasını yükseltirken bir ortamda en uzaktaki kişiden ziyade en yakındaki kişiden virüs bulaşmasının daha yüksek bir oran olduğu belirtildi. Bilim insanları bilimsel çalışmanın henüz hakemli tıp dergisinde yayınlanmadığını ifade etti. 

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