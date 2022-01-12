Sarıyer'de İETT otobüsleri çarpıştı Yaralılar var

Sarıyer'de İETT otobüsleri çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 3 yolcu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay Tarabya Bayırı Caddesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Caddede seyreden 34 FS 2237 plakalı İETT otobüsüne, arkadan gelen 34 TP 5427 plakalı İETT otobüsü çarptı. Kazada öndeki otobüste bulunan 3 yolcu yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

İETT kazalarının sebebi: Erken kaza uyarı sistemi kaldırıldı

İstanbul’da alarm vermeye başlayan ve sürekli kaza, arızalanma ve yanma olaylarıyla gündeme gelen, vatandaşların can ve seyahat güvenliğini riske atan İETT otobüslerinin konusu meclis gündemine geldi.

Meclis 1'inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul Başkanlığı'nda gerçekleşen oturumda, son günlerde yanan, yolda kalan ve yaptığı kazalar ile gündemden düşmeyen İETT otobüsleri kazaları meclis gündemine taşındı.

"Araçları tamir etmediklerini belirttik"

Ulaşım Ve Trafik Komisyonu Üyesi Hamdi Demirhan tarafından yapılan konuşmada, "İstanbul'da son zamanlarda haber programlarının değişmeyen konularından bir tanesi İETT ve İETT Kaynaklı kazalar oldu. Bu kazalar bir yandan can ve mal kaybına neden olurken bir yandan İETT gibi 150 yıllık geçmişe sahip prestijli bir kurumun itibar kaybetmesine neden olmaktadır. İETT ile ilgili son zamanlarda yaptığımız her konuşmada, İETT'nin gidişinin iyi olmadığı ve yakın zamanda kazaların ve araç arızaların kaçınılmaz hale geleceği defalarca belirtilmiştir. Ancak bu uyarılarımız sistemin iyi çalıştığı iddia edilerek dikkate alınmamıştır. Yaptığımız uyarılarda otobüslerin bakımlarının geçmiş dönemdeki kadar doğru yapılmadığı, bakım ihalelerini alan firmanın bu konuda yeterli deneyime sahip olmadığı, sadece maddi açıdan işe yaklaşarak doğru şekilde araçları tamir etmediklerini belirttik" dedi.

Demirhan, AK Parti döneminde kazalara karşı erken uyarı sistemi telemetri sistemi geliştirildiğini ancak bu sistemin yeni İBB yönetimi tarafından kullanılmadığı, 2022 yatırım planından da çıkardığını belirterek, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Ayrıca zaten bakımsızlıktan yolda gidecek halleri olmayan araç, şoförlerinin de çalışma koşullarının giderek kötü hale gelmesi kazaların oluşmasının başka bir nedeni haline gelmiştir. 18 saate varan çalışma saatleri şoförlerimizde dikkat dağınıklığına neden olmakta ve son günlerde sıklıkla yaşanan kazaların oluşmasına neden olmaktadır. Dikkat edilirse kazalar trafik kaynaklı değil, tamamen dikkatsizlikten kaynaklanan nedenlerden olmaktadır. AK Parti döneminde kazalara karşı erken uyarı sistemi olarak 'Telemetri sistemi' geliştirilmiş ve devreye almıştır. Ancak yeni dönem bırakın bu sistemi kullanmayı 2022 yatırım bütçesinden dahi çıkarmıştır."