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93 ülkede Omicron vakaları patladı! Varyantın dünyada en çok görüldüğü ülke...

93 ülkede Omicron vakaları patladı! Varyantın dünyada en çok görüldüğü ülke...

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınında ikinci yıl geride kalırken, yeni varyantlar endişeleri artırıyor. Son olarak görülen SARS-CoV-2 Omicron varyantının ise yayıldığı ülkeler belli oldu. Varyantın en çok Birleşik Krallık’ta görüldüğü kaydedildi.

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Medya takip kurumu Ajans Press'in Statista verilerinden elde ettiği bilgilerden yayımlanan son rakamlara göre dünyada SARS-CoV-2 Omicron varyantının görüldüğü ülkeler belli oldu. Böylelikle 69 bin 282 kişi ile en çok Birleşik Krallık’ta görüldüğü kaydedilirken, ikinci sırada 29 bin 252 vaka ile Amerika Birleşik Devletleri, üçüncü sırada ise 5 bin 30 vaka ile de Danimarka yer aldı. 93 farklı ülkede bu varyantın görüldüğü saptandı. Rakamlar sürekli değişkenlik gösterirken, açıklanan son resmi veriler dikkate alınarak Omicron varyantının en yaygın olduğu ilk 10’da yer alan diğer ülkeler ise sırasıyla şu şekilde oldu; Almanya (2 bin 273), İsrail (2 bin 90) , Güney Afrika (Bin 894), Avustralya (Bin 709), Fransa (870) Belçika (786), Avusturya (785).

Ajans Press, koronavirüsün medya karnesini çıkardı. Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü tarihten günümüze kadar tüm medya verileri üzerinden elde edilen bilgilere göre, Covid-19 hala en çok konuşulan haber başlığı olurken, yazılı basın, televizyon kanalları ve internet sitelerinde 116 milyon 400 binin üzerinde haber tespit edildi. Sadece Omicron varyantının ise son bir ayda 269 bin 981 haber içeriğinde yer aldığı görüldü. En fazla haber içeriği internet siteleri ve TV kanallarında yer bulurken, gazete ve dergilerde çıkan yansımalar üçüncü sırada yer aldı.

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