Vakalar patladı durum fena! Yoğun bakımlarda 'aşısız' alarmı
Omicron’a bağlı vakaların hızla tırmanması, yoğun bakım servislerini de alarma geçirdi. Özellikle İstanbul’da birçok hastanenin yatak kapasitesini arttırmak zorunda kaldığına dikkat çeken uzmanlar uyardı: "Yatan hastaların çoğu aşısız ya da tam doz yaptırmayanlar. Lütfen herkes aşılarını tamamlasın, yoğun bakımlar dolmasın!"
Omicon varyantı nedeniyle vakalar hızla artıyor. Ardı ardına aşı çağrısı yapılıyor. Yoğun bakımlarda son durum ne? Uzmanlar Hürriyet'e önemli açıklamalar yaptı.
Yatış ve doluluk oranı yükseldi
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Oktay Demirkıran: İstanbul’da hastaneye yatışlar ve yoğun bakım doluluk oranı yüksek. Yatak kapasitesini arttırmak zorunda kalan hastaneler var. Şu anda Anadolu’da yoğun bakımlara yatış daha az gibi ama oraya da yansıyacaktır. Çünkü birinci ve ikinci dalgada da yayılım İstanbul’dan olmuştu. Hastaneye ve yoğun bakıma yatanların çoğu aşısız ya da hatırlatma dozunu yaptırmamış olanlar.
Aşılar koruyucu, bu nedenle herkesin bir an önce aşılarını yaptırmalarını öneriyorum. Çünkü İstanbul’daki tehlike bütün Türkiye’yi etkileyebilir.
"Görmediğimiz vakalar..."
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Pandeminin başından bu yana hiç görmediğimiz vaka sayılarıyla karşı karşıyayız. Üstelik pikin yükselen kolunda olduğumuz için bizi endişelendiriyor. Omikron hastaneler üzerinde henüz aşırı bir yük oluşturmadı.