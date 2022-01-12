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Bayampaşa su kesintisi 12 Ocak İSKİ sular ne zaman gelecek?

Bayampaşa su kesintisi 12 Ocak İSKİ sular ne zaman gelecek?

12 Ocak Çarşamba İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler araştırılıyor. Bugün İSKİ tarafından İstanbul'da hem Avrupa hem de Asya yakasında sula planlı kesilecek. Peki 12 Ocak 2022 İstanbul Bayrampaşa'da sular ne zaman gelecek? 12 Ocak İSKİ su kesintisi

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İSKİ, İstanbul'da 6 ilçede su kesintisi olacağını duyurdu. Bugün İstanbul'da en çok merak edilen şeylerden biri de su kesintileri oldu. 12 Ocak Çarşamba İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler araştırılıyor. İstanbul'da Anadolu yakasında ve Avrupa yakasındaki planlı su kesintisi duyurularını İSKİ tarafından vatandaşlarla paylaşıldı. 12 Ocak 2022 Bayrampaşa'da sular ne zaman gelecek? 12 Ocak İSKİ su kesintisi

İstanbul'da yağışlı hava İSKİ son dakika su kesintilerinin araştırılmasına neden oldu. İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri İstanbulluların gündeminde. 12 Ocak 2022 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 12 Ocak 2022 İSKİ su kesintisi

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