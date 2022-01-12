BIST 2.068
DOLAR 13,85
EURO 15,75
ALTIN 808,37
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul'da lüks cipiyle bile bile köpekleri ezen Katarlı'yla ilgili tepki çeken karar! Komşuları protesto etti

İSTANBUL Başakşehir'de kullandığı cipi yol üstünde duran iki köpeğin üzerine süren Katar uyruklu kişi adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Abone ol

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde 10 Ocak Pazartesi günü saat 16.30 sıralarında Bahçeşehir 2. Şehit Asteğmen Furkan Işık Bulvarı üzerinde Katar uyruklu bir sürücünün aracını yoldaki iki köpeğin üzerine doğru sürmesi neticesinde birini yaraladığı tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, sürücü şahsın tespiti ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yapılan araştırmalarda olayı Katar uyruklu A.H.A.Q.M. isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edilirken, şüpheli şahıs bugün saat 03.00 sıralarında Başakşehir ilçesindeki bir sitede bulunan ikametine giriş yaptığı sırada yakalanarak gözaltına alındı.


 


Serbest bırakıldı
Konu ile ilgili yakalanan ve ‘5199 Sayılı Kanuna Muhalefet’ kapsamında hakkında adli işlem başlatılan şüpheli şahıs, adli makamlara sevk edildi. Şüpheli şahıs, Küçükçekmece Nöbetçi Savcılığı  tarafından serbest bırakıldı. Olayın sosyal medyaya yansıması ve tepkilerin büyümesinin ardından Katar uyruklu şüpheli şahıs yeniden gözaltına alındı. Şüpheli şahıs son olarak adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla yeniden serbest bırakıldı.

Köpek öldü
Olayın gerçekleştiği sitede oturanlar, yaşanan olaya tepki gösterdi. Köpeğin öldüğünü belirten semt sakinleri, burada köpekleri düzenli olarak beslediklerini, yapılan kötülüğün cezalandırılmasını talep etti. Aynı bölgede geçtiğimiz günlerde bir öğrenciye araba çarptığını ve öğrencinin hayatını kaybettiğini de belirten mahalle sakinleri, kasis yapılması çağrısında da bulundu.



"Katil komşular istemiyoruz"
Olayın gerçekleştiği sitenin önünde semt sakinleri tarafından protesto düzenlendi. ‘Katil komşular istemiyoruz’ sloganları atan semt sakinleri ardından basın açıklaması yaptı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Trakya'da kar ve fırtına etkili oluyor! Çatılar uçtu ağaçlar devrildi
Foto Galeri Trakya'da kar ve fırtına etkili oluyor! Çatılar uçtu ağaçlar devrildi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Eren Kış operasyonları PKK'ya ağır bedel ödetti Lav silahları ve uçaksavarlar ele geçirildi
Eren Kış operasyonları PKK'ya ağır bedel ödetti Lav silahları ve uçaksavarlar ele geçirildi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Meral Akşener'den Erdoğan'a sert sözler! 'Vicdansız, sağır bir adam oldun'
Meral Akşener'den Erdoğan'a sert sözler! 'Vicdansız, sağır bir adam oldun'
Türkiye'de her 10 konuttan 6'sı deprem sigortalı en düşük ve yüksek oranlı iller belli oldu
Türkiye'de her 10 konuttan 6'sı deprem sigortalı en düşük ve yüksek oranlı iller belli oldu
65 yaş aylığı ocak ayı ödemesi kaç para ne zaman ödenir?
65 yaş aylığı ocak ayı ödemesi kaç para ne zaman ödenir?
TURKOVAC aşısının etkinlik oranı ne? TURKOVAC Faz-3 çalışmaları sonucu açıklandı
TURKOVAC aşısının etkinlik oranı ne? TURKOVAC Faz-3 çalışmaları sonucu açıklandı
ABD'den Yunanistan'a EastMed desteğini çekti Türkiye karşı çıkmıştı
ABD'den Yunanistan'a EastMed desteğini çekti Türkiye karşı çıkmıştı
Bosnalı Müslüman ve Katolik din adamlarına göre Brçko'da kaygı duyulacak bir durum yok
Bosnalı Müslüman ve Katolik din adamlarına göre Brçko'da kaygı duyulacak bir durum yok
Tavuk tüyünden yalıtım malzemesi ürettiler tuğla da yapacaklar liseli gençler geliştirdi
Tavuk tüyünden yalıtım malzemesi ürettiler tuğla da yapacaklar liseli gençler geliştirdi
Süreli nafakaya da tepki yağıyor: Eşitsizlik mi getirecek?
Süreli nafakaya da tepki yağıyor: Eşitsizlik mi getirecek?