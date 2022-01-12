İstanbul'da lüks cipiyle bile bile köpekleri ezen Katarlı'yla ilgili tepki çeken karar! Komşuları protesto etti

İSTANBUL Başakşehir'de kullandığı cipi yol üstünde duran iki köpeğin üzerine süren Katar uyruklu kişi adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

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İstanbul'un Başakşehir ilçesinde 10 Ocak Pazartesi günü saat 16.30 sıralarında Bahçeşehir 2. Şehit Asteğmen Furkan Işık Bulvarı üzerinde Katar uyruklu bir sürücünün aracını yoldaki iki köpeğin üzerine doğru sürmesi neticesinde birini yaraladığı tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, sürücü şahsın tespiti ve yakalanması için çalışma başlatıldı.



Yapılan araştırmalarda olayı Katar uyruklu A.H.A.Q.M. isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edilirken, şüpheli şahıs bugün saat 03.00 sıralarında Başakşehir ilçesindeki bir sitede bulunan ikametine giriş yaptığı sırada yakalanarak gözaltına alındı.







Serbest bırakıldı

Konu ile ilgili yakalanan ve ‘5199 Sayılı Kanuna Muhalefet’ kapsamında hakkında adli işlem başlatılan şüpheli şahıs, adli makamlara sevk edildi. Şüpheli şahıs, Küçükçekmece Nöbetçi Savcılığı tarafından serbest bırakıldı. Olayın sosyal medyaya yansıması ve tepkilerin büyümesinin ardından Katar uyruklu şüpheli şahıs yeniden gözaltına alındı. Şüpheli şahıs son olarak adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla yeniden serbest bırakıldı.



Köpek öldü

Olayın gerçekleştiği sitede oturanlar, yaşanan olaya tepki gösterdi. Köpeğin öldüğünü belirten semt sakinleri, burada köpekleri düzenli olarak beslediklerini, yapılan kötülüğün cezalandırılmasını talep etti. Aynı bölgede geçtiğimiz günlerde bir öğrenciye araba çarptığını ve öğrencinin hayatını kaybettiğini de belirten mahalle sakinleri, kasis yapılması çağrısında da bulundu.







"Katil komşular istemiyoruz"

Olayın gerçekleştiği sitenin önünde semt sakinleri tarafından protesto düzenlendi. ‘Katil komşular istemiyoruz’ sloganları atan semt sakinleri ardından basın açıklaması yaptı.