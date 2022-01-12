Tavuk tüyünden yalıtım malzemesi ürettiler tuğla da yapacaklar liseli gençler geliştirdi

Alp Oğuz Anadolu Lisesi öğrencileri, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı kapsamında tavuk tüyünden yalıtım malzemesi üreterek ısı transferini en aza indiren proje geliştirdi. Öğrenciler, 1 milyon 930 bin 175 binayı bir yılda çıkan atık tavuk tüyleri ile izole etmenin mümkün olduğunu ifade etti.

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Alp Oğuz Anadolu Lisesi öğrencileri Azra Özakkül, Hasan Baran Gülaldı ve Refik Ertem, Enerji Haftası nedeniyle TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı kapsamında proje geliştirdi.

Söz konusu projede, gözenekli yapıya sahip olan tavuk tüyleri sıkıştırılarak yalıtım malzemesi haline getiriliyor. Yanıcı özelliği diğer yalıtım malzemelerine göre daha uzun sürede ortaya çıkan tavuk tüyleri, ısı transferini de en aza indirme özelliğine sahip.

Türkiye’deki tavuk üretimi nedeniyle 243 bin ton tavuk tüyünün çöp olarak ortaya çıktığını belirten öğrenciler, yaptıkları hesaplamalara göre 1 milyon 930 bin 175 binayı bir yılda çıkan atık tavuk tüyleri ile izole etmenin mümkün olduğunu söyledi.

2019’dan bu yana 1 milyar 207 milyon tavuk kesimi

Proje hakkında bilgi veren 11. sınıf öğrencisi Azra Özakkül, “Türkiye’de 2019 yılından itibaren 1 milyar 207 milyon tavuk kesimi yapıldı. Dolayısıyla 243 bin ton tavuk tüyü ortaya çıkmış. Biz de bu tavuk tüylerini en verimli şekilde kullanmaya çalıştık. Tavuk tüyleri, gözenekli bir yapıya sahip. Aynı zamanda hafif. Gözenekli yapısı sayesinde tüyde hava boşlukları bulunuyor. Biz bu hava boşlukları aracılığı ile ısı transferini en aza indiriyoruz. Yangına dayanıklı diğer yalıtım malzemelerine oranla hem çevreyi daha az kirletiyor hem de daha geç yanıyor. Öte yandan Türkiye’de tavuk kesimi yoğun olduğu için bulunması kolay bir malzeme. Bu sayede ülke ekonomisine de katkıda bulunabileceğiz” dedi.

Tavuk tüyünden tuğla

10. sınıf öğrencisi Hasan Baran Gülaldı, “Tüylerde bulunan keratin maddesi hafif ısı yalıtıcı, su itici ve biyolojik olarak çözünebilir özellikte. Şu anki yalıtım malzemelerinin büyük çoğunluğu sentetik ve petrol esaslı olup sağlığımıza ve doğaya zararlı atıklar oluşturmaktadır. Bu tüylerin yalıtım malzemesi olarak kullanılmasıyla sağlıklı bir malzeme ile yalıtım yapmayı, ekonomik kazanç elde etmeyi ve çevre kirlenmesini engellemeyi amaçlıyoruz. Bazı şirketler, tavuk tüylerini geri dönüştürerek ilaç sanayisinde ve inşaat sektöründe kullanmıştır. Proje kapsamında, tavuk tüylerinin kimyasal etkenlerle sıkıştırılarak tuğla biçimine getirilmesi gerekiyor” diye konuştu.

“Bir yılda 1 milyon 930 bin 175 binayı izole edebiliriz”

11. sınıf öğrencisi Refik Ertem de “Tavuk tüyünü içeren yalıtımlı bir ev modeli tasarladık. Proje çerçevesinde tavuk tüylerinin belli aşamalardan geçirilip tuğla haline getirildikten sonra dış ve iç cephe arasında konulması gerekiyor. Tavuk tüyünün gözenekli yapısı sayesinde evin kışın sıcak, yazın da serin olması mümkün olacak. Projeyi geliştirirken, tasarladığımız evi buzdolabına koyduk. Evin buzdolabı sıcaklığına gelip soğuması yaklaşık yarım saat sürdü. Tavuk tüylerini yerleştirerek buzdolabına koyduğumuzda ise evin soğuması daha uzun sürdü. Dünyada çok fazla tavuk tüyü çöpe gidiyor. Bu tavuk tüylerini geri dönüştürerek fayda sağlamayı amaçlıyoruz. Yaptığımız hesaplamalara göre, 1 milyon 930 bin 175 binayı bir yıllık çıkan atık tavuk tüyleri ile izole etmek mümkün olacaktır” sözlerine yer verdi.

Sesi de geçirmiyor

Okul müdürü Ali Gürlek ise Türkiye’de tavuk üretiminin yoğun olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Üretilen tavukların tüyleri de çöp olarak kullanılıyor. Öğrencilerimiz, ‘Bu çöpü nasıl değerlendirebiliriz?’ düşüncesiyle yola çıktı. Yaptıkları araştırma sonucunda tavuk tüyünün yalıtım malzemesi olarak kullanılabileceği sonucuna vardılar. Tüylerin öğütüldükten sonra sıkıştırılıp duvar malzemesine getirilerek inşaatta kullanılabileceğini gördüler. Öğrencilerimiz, tavuk tüyünün hem sesi hem sıcaklığı hem de soğuğu geçirmeyen bir malzeme olduğunu söylüyor. Eğer uygulanabilirse çöp olarak görülen bu malzeme, ülke ekonomisine kazandırılacak. Tavuk tüyü aynı zamanda yangın olayında diğer maddelere göre çok daha geç yanacak bir madde.”

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür, yaşanabilir ve yaşam kalitesinin yüksek olduğu bir dünya oluşturabilmek, temiz enerji ve sürdürülebilirlik konusunda farkındalık oluşturan çalışmaların önemine değinerek okullarda gerçekleştirilen çalışmaları desteklediklerini söyledi.

(CA-NSO-Y)