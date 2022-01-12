CHP'den kadın pedine gelen zamlar için öneri Bakan Yanık açıklama yapmıştı

Dövizdeki yükselmeyle birlikte pek çok ürüne gelen zamlar gibi kadın hijyen ürünlerine gelen zamlar da dikkat çekmeye başladı. Zorunlu kapsamda olan kadın pedi kullanımı için CHP Tekirdağ Milletvekili Dr. Candan Yüceer, alınan yüzde 18 oranındaki vergilendirmenin yüzde 1’e düşürülmesi için kanun teklifi verdi.

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CHP PM Üyesi ve Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, kadınların menstrüel dönemde temel ihtiyaç olarak kullanmak zorunda oldukları ped ve diğer ürünlerdeki vergi oranının düşürülmesi için hazırladığı kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Teklif, regl ürünlerinden alınan yüzde 18 oranındaki verginin yüzde 1’e düşürülmesini içeriyor.

Regl hijyeni malzemelerine erişim garanti altına alınmalı

Bir kadının hayatında ortalama 2 bin 535 gününde regl olduğunu belirten Dr. Yüceer, “Bu rakam yaklaşık yedi yıla tekabül etmektedir. Bir kadın hayatı boyunca ortalama 11 bin tampon, hijyenik ped kullanmaktadır. İngiltere’de yapılan bir hesaplamaya göre kadınları hayatlarının 38 gününü kadın hijyen ürünlerini alabilmek için çalışarak geçirmektedir Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) regl hakkında doğru ve yararlı bilgiye erişim, regl hijyeni malzemelerine erişim, malzemelerin değişimi için gizlilik sağlayacak tesislere erişim, su ve sabuna erişimin garanti altına alınması gerektiğini ifade etmektedir” dedi.

Regl ürünlerindeki vergilendirmenin yüzde 1’e düşürülmesini öngören kanun teklifinin gerekçesinde ise şu ifadelere yer verildi:

Sağlık hakkı

Sağlık hakkı, Anayasamızın 56. maddesinde sosyal haklar arasında yer almaktadır. Öte yandan Anayasamızın 65. maddesinde “Devlet, sosyal ve ekonomik alanlarda Anayasa ile belirlenen görevlerini, bu görevlerin amaçlarına uygun öncelikleri gözeterek malî kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yerine getirir” ifadesi yer almaktadır. İnsan hakları sınıflandırmasında ise sağlık hakkı ikinci kuşak haklar arasında ve pozitif statü hakkı olarak yer almaktadır. Menstrüel dönemin bir hastalık olarak değerlendirilmesi her ne kadar doğru olmasa da bu dönemde menstrüel dönemin gerektirdiği temizliğe uygun sıhhi malzemelerin kullanılmaması üreme yolu hastalıklarına yol açmaktadır.

Lüks tüketim ürünü değildir

Kadın örgütlerinin uzun yıllardır sürdürdüğü mücadeleler sonucunda dünyada bu konuda bir farkındalık oluşmuş, pek çok ülkede kadınlar lehine olumlu adımlar atılmış ve atılmaktır. Toplumun yarısını oluşturan kadınların kullandığı bu temel tüketim ürünleri Türkiye'de ise sanki lüks tüketim ürünleriymiş gibi yüzde 18 Katma Değer Vergisi (KDV) ile vergilendirilmektedir. Özellikle yoksulluk sınırının altında yaşayan, düzenli geliri olmayan insanlar için zaten pahalı olan bu ürünler, döviz kurundaki yükselişin ardından oldukça erişilmez bir hale gelmiştir. Ülkemizde çok sayıda kız çocuğu ve kadın, menstrüel dönemde kullanılması gereken hijyen ürünlerini alacak maddi güce sahip olmadığından üreme sağlığı hastalıkları ile karşı karşıya kalmaktadır.