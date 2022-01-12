Murat Kurşun evlilikleri Ceylan ile ne zaman evlendi boşandı?

Fantazi müziğin sevilen isimlerinden biri olan Murat Kurşun bugün Alişan'ın konuğu olacak. Şarkıları kadar özel hayatı ile merak edilen Murat Kurşun 48 yaşında ve aslen Mardinli. Bir dönem Ceylan ile evlenen Murat Kurşun 2016 yılından beri Miss Turkey finalisti Asena Toprak ile evli. Peki kimdir Murat Kurşun'un eşi, kaç yaşında?

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Özel hayatı ile merak edilen isimlerden biri olan Murat Kurşun aslen Mardinli. 1974 doğumlu olan Murat Kurşun 48 yaşında. Murat Kurşun'un karısı Asena Toprak kimdir soruları merak konusu oldu. Mardin doğumlu olan Murat Kurşun'un Asena Toprak ile evliliğinden Murat Can adında bir oğlu var. Murat Kurşun ilk evliliğini şarkıcı Ceylan ile yapmış ve bu evlilik 1 yıl sürmüştü. Eski eşine bir organizasyonda herkesin içinde tokat atan Murat Kurşun çok konuşulmuştu.

7 sene boyunca profesyonel futbol oynayan Murat Kurşun'un biyografisi, karısı Asena Toprak ve Oğlu Murat Can'ın bilinmeyenleri burada.

Murat Kurşun kimdir: Usta müzisyen, sanatçı Murat Kurşun 7 yaşından bu yana müzik ile uğraşmaktadır. Darbuka, Bateri, Org ve Saz çalabilme kabiliyetine sahiptir. Bugüne kadar bir çok usta sese söz ve müzikleri ile destek vermiştir. Ceylan, Ayhan Aşan, Seda Sayan, Kibariye ve Cengiz Coşkun bu isimlerden sadece bir kaç tanesidir.

Müzik dışında kariyerinde 7 senelik bir profesyonel futbolcuk geçmişine sahiptir. Günümüzde ise söz, müzik ve yorumları ile müzik severlerin karşısında yer almaktadır. Bugüne kadar Seni Sevmek, Yaşanan Ne Varsa, Sen Olmasan, Sevenler Gece Ölür, Görürüm Seninle Onu, Ben Yanayım ve İllede Sen isimli 8 adet albüme imzasını atmıştır.

Asena Toprak kimdir: Şarkıcı Murat Kurşun'un eşi Asena Toprak Miss Turkey 2015 finalistlerinden. İkili ilişkilerine klip setinde başlamış ve 2016 yılında evlilikle taçlandırmış. Çiftin Murat Can adından bir oğulları var.

2015 yılında Elidor Miss Turkey 2015 yarışmasının finalistlerinden olan Asena Toprak ile bir klip çekiminde tanışan ünlü türkücü 2016 yılında evlenmiştir. Murat Kurşun ve Asena Toprak çiftinin bu evliliklerinden Murat Can adında bir oğulları vardır.