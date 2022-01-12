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Samsun'da 3 gündür kayıp adamdan acı haber geldi! Bakın nerede bulundu

Samsun'da 3 gündür kayıp adamdan acı haber geldi! Bakın nerede bulundu

SAMSUN’un Bafra ilçesinde 3 gündür ailesi tarafından haber alınamayan 2 çocuk babası şahıs, ırmak kenarında ölü bulundu.

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Edinilen bilgiye göre, Kızılırmak Seddesi kenarında bir kişiyi yerde yatarken gören vatandaşlar, 112’yi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şahsın ailesi tarafından 3 gündür haber alınamayan Okan Şahin (36) olduğunu belirledi. Yapılan incelemelerin ardından ceset, Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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