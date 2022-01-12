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Toplu ulaşımda ünlenen Boji, Ömer Koç tarafından sahiplenildi

Toplu ulaşımda ünlenen Boji, Ömer Koç tarafından sahiplenildi

İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul'da toplu ulaşım araçlarıyla yaptığı yolculuklarla ünlenen köpek Boji'nin Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç tarafından sahiplenildiğini duyurdu.

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İstanbul'da çeşitli toplu ulaşım araçlarıyla yaptığı yolculuklarla ünlenen ve adeta şehrin simgelerinden biri haline gelen köpek Boji, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç tarafından sahiplenildi.

Ekrem İmamoğlu paylaştı
Duyuruyu sosyal medya hesabı aracılığıyla yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Boji'nin artık rahatlıkla dolaşabileceği, özgürce koşabileceği bir yuvası var. İstanbul'un dünyaca meşhur köpeği Boji'yi sahiplenen iş insanı Ömer Koç'a teşekkürler. Boji'nin, ona zarar vermek isteyen insanlardan uzak, korunaklı, dilediği gibi koşturabileceği bir yuvası olacak" dedi.

Kumpas kurulmuştu
Köpek Boji, geçtiğimiz aylarda bir tramvayın koltuğuna dışkısını yaptığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Ancak güvenlik kameralarında bir kişinin cebinden dışkı çıkararak koltuğa sürdüğü ortaya çıkmıştı.

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