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Burak Yılmaz'dan imalı paylaşımla Fatih Terim'e destek

Burak Yılmaz'dan imalı paylaşımla Fatih Terim'e destek

Galatasaray'da dün Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından sarı kırmızılı takımın eski golcüsü Burak Yılmaz'dan imalı bir paylaşım geldi.

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Galatasaray 'da kötü gidişatın ardından Fatih Terim depremi yaşandı. Sarı kırmızılılarda başkan Burak Elmas ve Fatih Terim bir araya geldi ve ayrılık kararı çıktı. Fatih Terim ile yollar resmen ayrıldı. Bir kesim Terim'in ayrılmasını düşünürken bir kesim de Burak Elmas'a tepki gösterdi. Takımdan birçok futbolcu paylaşımla Terim'e veda etti.

Burak’tan imalı paylaşım
Ayrıca eski öğrencileri de Terim'i yalnız bırakmadı. Lille'de forma giyen Burak Yılmaz, Terim'le ilgili imalı bir paylaşım yaptı. Milli futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı görsel paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Panda, ejdarhaya: 'Hangisi daha önemli? Yol mu hedef mi?' diye sorar. Küçük ejdarha cevap verir: "Yol arkadaşı"

Burak Yılmaz'ın bu paylaşımı sosyal medyada Fatih Terim'in ayrılış şekli nedeniyle Burak Elmas'a gönderme olarak yorumlandı.

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