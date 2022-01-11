BIST 2.046
DOLAR 13,83
EURO 15,72
ALTIN 809,47
HABER /  SAĞLIK

Türkiye 11 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 11 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 430 bin 253 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 74 bin 266 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 137 milyon 428 bin 160'a yükseldi.

Abone ol

Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 11 Ocak 2022 Salı günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 430 bin 253 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 74 bin 266 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 39 bin 226 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Vaka sayılarında belirgin bir artış var. Bu artış vefat sayılarına yansımış değil. Fakat Omicron kaynaklı vakalar ağırlık kazandıkça risk grubundakiler için tehlike kaynağı Omicron olacak ve yaşlılarla kronik hastalarda ölüme de yol açabilecek. Durum bizi yanıltmasın" değerlendirmesinde bulundu.

Önceki gün yayınlanan veriler:

ÖNCEKİ HABERLER
Dr. Ali Cengiz Kalkan'dan dikkat çeken Omicron uyarısı: Koronavirüsle ilk kez karşılaşılıyor gibi tedbir alınmalı
Dr. Ali Cengiz Kalkan'dan dikkat çeken Omicron uyarısı: Koronavirüsle ilk kez karşılaşılıyor gibi tedbir alınmalı
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Almanya'da yaklaşık 1800 kişiye tarihi geçmiş BioNTech aşısı uygulandı
Almanya'da yaklaşık 1800 kişiye tarihi geçmiş BioNTech aşısı uygulandı
Özel okullarda zam oranı belli oldu! Bir milyon aileyi ilgilendiriyor
Özel okullarda zam oranı belli oldu! Bir milyon aileyi ilgilendiriyor
Mustafa Destici'den sert açıklama: HDP Meclis'ten defedilmeli!
Mustafa Destici'den sert açıklama: HDP Meclis'ten defedilmeli!
Adana'da kendilerini 515 Haşimi olarak tanıtan Suriyelilerin bıçaklı yürüyüşüne 20 sınır dışı
Adana'da kendilerini 515 Haşimi olarak tanıtan Suriyelilerin bıçaklı yürüyüşüne 20 sınır dışı
Burak Elmas: Domenec Torrent ile anlaştık
Burak Elmas: Domenec Torrent ile anlaştık
Çin'de göz ve kulaklardan kan gelen yeni salgın iddiası korkuttu! İşin aslı bambaşka çıktı
Çin'de göz ve kulaklardan kan gelen yeni salgın iddiası korkuttu! İşin aslı bambaşka çıktı
Hollanda'da 299 gün sonra hükümet resmen kuruldu
Hollanda'da 299 gün sonra hükümet resmen kuruldu
İngiliz uzmandan ezber bozan Omicron iddiası! Bu semptoma dikkat çekti
İngiliz uzmandan ezber bozan Omicron iddiası! Bu semptoma dikkat çekti