Adana'da kendilerini 515 Haşimi olarak tanıtan Suriyelilerin bıçaklı yürüyüşüne 20 sınır dışı

ADANA'da kendilerini '515 Haşimi' olarak tanıtan aşiret grupları arasındaki anlaşmazlık nedeniyle döner bıçakları ve sopalarla sokakta yürüyen Suriyelilerden kimliği belirlenen 20'si gözaltına alındı. Suriyeliler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Abone ol

ADANA'nın Seyhan ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde Suriyeli bir grubun sokakta ellerinde döner bıçakları ve sopalarla yürüdüğü anlar yine Suriyeli bir kişi tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin yayılmasının ardından olayla ilgili haklarında soruşturma başlatılan şüphelilerin tespitine çalışan polis ekipleri eşkalleri belirlenen 20 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili çalışmada şüphelilerin Suriye'de Arap milliyetçiliğini savunan 5 farklı aşiretin mensuplarından oluşan ve kendilerini '515 Haşimi' olarak tanıtan grupta yer aldığı, aralarında uzun süredir fikir anlaşmazlığı yaşandığı belirlendi. Bazılarının araçlarına yazdığı '515' sayısının da Arap Haşimiler Devleti'nin sembolü olduğu tespit edilirken gözaltına alınan 20 Suriyeli de haklarında yapılan işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.