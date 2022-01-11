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Çin kripto piyasasını tepe taklak edecek yeni kararı duyurdu

Çin kripto piyasasını tepe taklak edecek yeni kararı duyurdu

Geçtiğimiz eylül ayında kripto paralarla ilgili tüm faaliyetleri yasaklayan Çin, kripto para madenciliğini 'ortadan kaldırılması gereken endüstriler' arasına resmen ekledi.

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Kripto para madenciliğinin en büyük kaynağı olan Çin, geçtiğimiz eylül ayında kripto paralarla ilgili tüm işlemleri yasakladığını ve yasağı delenlere ceza uygulanacağını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından kripto para piyasasında sert bir düşüş yaşanmıştı.

Çin hükümetinin kripto paralara dair görüşü aynı yönde seyrederken önemli bir haber daha geldi. Çin'deki kripto para sektörünün gelişmelerini aktaran Çinli gazeteci, Çin hükümetinin kripto para madenciliğini 'ortadan kaldırılması gereken endüstriler' arasına resmen dahil ettiğini açıkladı. Gazeteci, haberinin kaynağını doğrudan Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonunun duyurusu olarak paylaştı.

Çin, kripto paralara yönelik yasağını getirmeden önce de bu yasağa ilişkin işaret eden açıklamalar yapmaya başlayınca birçok dev madencilik şirketi Çin'den ayrılarak farklı ülkelere göç etmişti.

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