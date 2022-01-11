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Eski nişanlısının katlettiği Dilara Yıldız'ın dayısı konuştu: Beni kurtar diye mesaj attı ama ben yetişemedim

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Eski nişanlısının katlettiği Dilara Yıldız'ın dayısı konuştu: Beni kurtar diye mesaj attı ama ben yetişemedim

İSTANBUL Tuzla'da eski nişanlısı Oktay Dönmez'in öldürdüğü avukat Dilara Yıldız'ın dayısı Mahmut Akyel, "Dayı beni kurtar diye mesaj attı ama ben yetişemedim. Yargılanmasını istiyoruz. Böylelerinin asılması lazım" dedi.

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İSTANBUL Tuzla'da Oktay Dönmez, annesini görmek için memleketi Samsun'a giden ve bir süredir şehir dışında olan avukat Dilara Yıldız'ın evinin anahtarını değiştirdi. 10 gün boyunca Yıldız'ın evinde kalan Dönmez, eve geldiğinde silah zoruyla Dilara Yıldız'ı alıkoyarak darp etti. Dönmez, Yıldız'a önceden hazırladığı senetleri imzalaması ve otomobili kendi üzerine geçirmesi için baskı yaptı. 29 yaşındaki avukat Dilara Yıldız, kendisini ölümle tehdit eden eski uzman çavuş olan ayrıldığı nişanlısı Oktay Dönmez ile restorana gitmek için dışarı çıktı. Bir süre sonra masaya gelen siparişlerin yenmesinin ardından Dilara Yıldız'ın 3 arkadaşı daha restorana girdi. Durumdan şüphelenen arkadaşları polise ihbarda bulundu.

Daha sonra bir polis memurunun içeri girdiğini gören Dilara Yıldız ayağa kalktı. Bunun üzerine Oktay Dönmez de ayağa kalkarak Yıldız'ın başına 2 el ateş etti. Yıldız yere düştükten sonra da ateş etmeye devam etti. Daha sonra Yıldız'ın yanında bulunan arkadaşlarına da silah doğrulttu. Ateş etmek istediyse de silah ateş almadı. Bunun üzerine polis ekipleri şüpheliyi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Olay yerinde hayatını kaybeden Dilara Yıldız'ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

"Mesaj attı ama ben yetişemedim"

Dilara Yıldız'ın dayısı Mahmut Akyel, "Dilara daha önce nişanlandı, ayrıldı. Adam takıntılıydı, sürekli tehdit mesajları atıyordu. 10 gündür evinde kalıyormuş. Evinde darp ederek silah zoruyla o restorana getirmiş. Sonra ablam aradı beni 'kurtar' diye. Ben Kadıköy'den Tuzla'ya gidene kadar cinayet işlenmiş, yetişemedik. Annesini aramış herhalde, tam net konuşamadık. Gittiğimde vefat etmişti. 'Dayı beni kurtar' diye mesaj attı ama ben yetişemedim. Yargılanmasını istiyoruz. Böylelerinin asılması lazım. Kadına herkesin gücü yeter. Onun ona gücünün yeteceğini bildiği için böyle bir şey yaptı. Biz yetişemedik, 5 dakikam daha olsaydı bunu yapmasına izin vermezdim. Daha 28 yaşındaydı, pırlanta gibiydi. Çok beklentisi yoktu hayattan, 'Çocuğum olsun evleneyim mutlu olayım' diyordu" dedi. 

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