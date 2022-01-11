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Başkan Ali Koç'tan dikkat çeken sözler: Fenerbahçe’yi buradan çıkaracak olan bizleriz

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Başkan Ali Koç'tan dikkat çeken sözler: Fenerbahçe’yi buradan çıkaracak olan bizleriz

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, futbolcular ve teknik heyetle yaptığı konuşmada, "Bu olumsuz duruma birlikte geldik, Fenerbahçe’yi buradan çıkaracak olan bizleriz” dedi. Takımın Spor Toto Süper Lig, UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda en iyi şekilde mücadele etmesi gerektiğinin altını çizen başkan Koç, "Bu süreçte taraftarlarımızı kırdık, üzdük ve onların bizlere olan desteklerinde azalma yaşıyoruz. Her şeyin farkındayız." dedi.

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, futbol takımıyla bir araya geldi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette başkan Koç'un yanı sıra yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı belirtildi.

Ali Koç'un yaşanan kötü gidişat nedeniyle futbolculara uyarılarda bulunduğu aktarıldı. Başkan Koç'un oyuncularla bire bir görüşmeler gerçekleştirdiği ifade edildi.

"Fenerbahçe'yi buradan çıkaracak olan bizleriz"

Ali Koç, futbolcular ve teknik ekibe yaptığı konuşmada, "Bu olumsuz duruma birlikte geldik, Fenerbahçe'yi buradan çıkaracak olan bizleriz. Bireysel olarak hepiniz üst düzey oyuncularsınız ancak ne yazık ki takım olamadık. Kimsenin kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum. Eğer buradaysanız vazgeçme, bırakma, boş verme lüksünüz yok. Eğer vazgeçen varsa hemen söylesin yollarımızı ayıralım. Burada olmak ve bu formayı taşımak istiyorsanız gereken sorumluluğu alıp durumun ciddiyetinin farkında olduğunuzu gösterin." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli ekibin kadrosunda deneyimli ve gelecek vadeden isimlerin yer aldığını belirten Ali Koç, herkesin birbirine destek olarak bu takımı ayağa kaldırması gerektiğine vurgu yaptı.

"Taraftarlarımızı kırdık, üzdük"

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın Spor Toto Süper Lig, UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda en iyi şekilde mücadele etmesi gerektiğinin altını çizen başkan Koç, "Bu süreçte taraftarlarımızı kırdık, üzdük ve onların bizlere olan desteklerinde azalma yaşıyoruz. Her şeyin farkındayız. Ancak takımımız için hepimiz sorumluluğu üstlenip tüm bu zorlukları da birlikte aşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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