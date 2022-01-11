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Bakan Nureddin Nebati TÜSİAD heyetiyle görüştü Kaslowski "Enflasyon neden yükseliyor?" diye sormuştu

Bakan Nureddin Nebati TÜSİAD heyetiyle görüştü Kaslowski "Enflasyon neden yükseliyor?" diye sormuştu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin iş dünyası temasları devam ediyor. Bakan Nebati bugün TÜSİAD heyetini kabul etti. TÜSİAD Başkanı Kaslowski geçtiğimiz gün yaptığı açıklamasında "Enflasyon ile mücadelede gerçekten doğru adımları mı atıyoruz? Bunlar doğru adımlar ise neden enflasyon bu denli şiddetli yükseliyor?” demişti.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.
Bakan Nebati'nin, iş dünyasıyla görüşmeleri kapsamındaki buluşma Bakanlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Görüşmede, Nebati'nin TÜSİAD'ın talep ve önerilerini dinlemesi, "Türkiye Ekonomi Modeli" kapsamında devreye alınan yeni enstrümanların ve gelecek dönemde hayata geçirilecek yeni adımların ele alındığı belirtildi.
Toplantı, basına kapalı yapıldı.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nden (TÜSİAD) hükümetin ekonomi politikasına geçtiğimiz gün eleştiri gelmişti. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, “Enflasyon ile mücadelede gerçekten doğru adımları mı atıyoruz? Bunlar doğru adımlar ise neden enflasyon bu denli şiddetli yükseliyor?” sorularını yöneltmişti.

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