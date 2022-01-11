Elektrik faturaları kademeli tarifeye çoktan geçti! Faturayı gören şoke oldu

Elektriğe gelen yılbaşı zamlarının yeni tarifeden uygulandığı ve aralık ayı tüketimine de yansıdığı ortaya çıktı.

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Elektrikte “kademeli zammın” ilk faturaları yurttaşa ulaşmaya başladı. Tüketimin büyük bir bölümü aralık ayında olmasına karşın zamlı yeni tarifeden hesaplanan faturalarda “düşük, yüksek kademe” detayları da gösterildi. Zammın 1 Ocak’ta yürürlüğe girmesine, sayaçların ise 8 Ocak’ta okunmasına karşın aileler beklenildiği gibi yüzde 125 zam gelen ikinci tarifeye girdi.

Gelen faturalara göre bazı ailelerin faturalarında 50, bazı ailelerin faturalarında da 100 liraya yakın artış oldu. Çalıştıkları için gündüzleri evde olmayan, tek çocukları da okulda bulunan bir ailenin geçen ayki fatura tutarı 145.80 liraydı. Ailenin 7 Aralık ile 8 Ocak arasını kapsayan 33 günlük yeni faturası ise 195.92 TL olarak geldi. Bu ailenin 33 günlük elektrik tüketimi 190,429 kWh oldu.

Tek zamanlı mesken kapsamında olan faturada detay bilgi olarak düşük kademe tüketim ve yüksek kademe tüketime de yer verildi. Düşük kademe tüketim 165 kWh, yüksek kademe tüketim ise 25.429 kWh hesaplandı. Bedeli de düşük kademede 136.43 TL, yüksek kademede 24.23 TL oldu. Faturanın 5.37 lirası elektrik ve havagazı tüketim vergisi. Yüzde 18 KDV tutarı da 29.89 TL.

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Yönetim Kurulu üyesi Olgun Sakarya, yüzde 125’lik artışın “örtülü zam” olduğuna işaret ederek “Genel olarak bir ailenin ikinci kademeye girmemesi mümkün değil. Toplumu bu zamlarla büyük bir yük altına soktular. Normal yaşam koşullarında biz aylık 230 kWh’i baz alıyoruz. 30 günlük dönem için eski fatura 210.60 liraydı. Şimdi 370.80 liraya çıkıyor” diye konuştu.

Üç zamanlı aldatmaca

Sakarya, yurttaş için başka bir sakıncaya da dikkat çekti. Bazı meskenlerin üç zamanlı tarifeyi seçtiklerine işaret eden Sakarya, “Tamamı için zam oranı yüzde 125. İnsanlar üç zamanlı tarifeyi seçince sanki tasarruf edeceğini düşünüyor. Oysa EPDK daha önce gece tarifesine ciddi oranda zam yaptı. Ayrıca insanlar bütün hayatını geceye aktaramaz ki. Meskenler tarife seçerken çok iyi irdelemeli” dedi.