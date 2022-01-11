Nursultan Nazarbayev ve kızları ifşa oluyor! Kazakistan bu fotoğrafı hiç görmedi

KAZAKİSTAN eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile kızına dair ifşalar başladı. Ertuğrul Özkök, Kazakistan’ın eski devlet başkanının Türkiye’de çekilmiş ama yayımlanmamış özel fotoğrafını yazdı. Meğer 2 fotoğraftan biri yok edilmiş. Yok edilen o fotoğrafta ise bir güzel varmış.

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KAZAKİSTAN LPG zammı ile başlayan eylemlerle sarsılırken, ülkenin perde arkasında bulunan lideri Nursultan Nazarbayev ve kızı gündemde. Gazeteci Ertuğrul Özkök bugün Nazarbayev'e ilişkin bomba bir fotoğraf öyküsü anlattı. İddiasına göre o kareler Nazarbayev'in Bodrum tatilinde çekildi. 2 fotoğraf karesinden biri yayınlandı ama diğeri yok edildi. Yok edilen fotoğraf karesinde Nazarbayev'in yanında ülkenin güzellik kraliçesi varmış. Özkök Türk ve dünya medyasına yansımayan o fotoğrafın istihbarat örgütlerinin elinde olduğunu düşünüyor. İşte Ertuğrul Özkök'ün o fotoğrafa dair anlattıkları:

Bütün dünyanın gözü Kazakistan’da… Ülkeyi perde arkasından yöneten ve yıkılmaz denilen lideri Nursultan Nazarbayev’in durumu kritik.

Bodrum'da çekilen fotoğraflar

Geçen haftadan beri bu haberleri izlerken gözümün önüne iki fotoğraf karesi geliyor. İkisi de Bodrum’da çekilmiş. Aslında ikisi de birbirine çok benzeyen iki kare. İkisi de de Kazakistan’ın güçlü ve otoriter lideri denizden çıkarken çekilmiş. Birinde iskelede…

Ötekinde ise büyük bir yatın arka sahanlığında. İkisinde de korumalarından biri sırtına havlu tutuyor. Siz bu fotoğraflardan sadece birini gördünüz. İskelede üzerinde mayosu ile denizden çıktıktan sonra çekilen bu kare Türk medyasında yayınlandı.

Teknede çekilen ikinci fotoğraf hiçbir zaman gün yüzüne çıkmadı. O fotoğrafı sadece üç kişi gördü. Çünkü teknede çekilen fotoğrafta Nazarbayev’in yanında çok genç bir kadın vardı. Genç kadının Kazakistan güzellik kraliçesi olduğu bilgisi gelmişti ve fotoğraf ikisi birlikte denizden çıktığında arkadaki sahanlıkta mayolarını çıkardıktan sonra bornoz giyerken çekilmişti. Çekilen kareler dünya paparazzi tarihine geçebilecek türdeydi.

O fotoğrafı ne Türk halkı ne de Kazak halkı görebildi. Zannediyorum fotoğrafı çeken medya kuruluşunun patronu, hem etik hem de Türk turizmine ve Türkiye-Kazakistan ilişkilerine zarar verebileceği endişesi ile fotoğrafın yayınlanmamasını uygun görmüştü ve eldeki malzeme yok edilmişti.

İstihbaratçıların elinde

Hiç şüphesiz teknedeki o sahneyi gören sadece kıyıdaki Türk fotoğrafçı değildi. Teknedeki insanlar da vardı. Mesela her ikisine de bornoz tutan tekne görevlileri. Ayrıca şunu kesinlikle biliyoruz. Bu tür tek adam gücüne sahip liderler yakın çevre güvenliği konusunda çok hassastırlar. O nedenle teknede de güvenlik ve istihbarat görevlilerinin olmaması ihtimali sıfır. Yani o sahneleri onlar da gördüler.

Kayıp fotoğraf ortaya çıkarsa...

İstihbarattaki koruyucu kalkan kalkınca nelerin gün yüzüne çıkacağını göreceğiz. Belki Bodrum’daki teknedeki, istihbaratçıların getirdiği malzeme bile ortaya saçılabilir. Bir gazetecinin dışardan çektiği fotoğrafı içerdeki istihbarat elemanlarının içerden çekmemesi için bir neden göremiyorum.

Yani Türkiye’de hem etik hem de iki ülke arasındaki ilişkilere zarar vermesi kaygısıyla yok edilen fotoğrafların Kazak istihbaratı tarafından çekilen kareleri şimdi yeni yöneticilerin eline geçecek. Eskilerinin de giderken arşivlerinde bulunması ihtimalden öte bir tahmin olacak. “Vatana ihanetle” suçlanan insanların neleri kullanabileceklerini tahmin etmek de zor değil. Bu olayı şundan anlatıyorum.

İstihbaratçılar kendi geleceklerini garantiye almak için zulalarında mutlaka hizmet ettikleri insanla ilgili malzemeyi de bulundururlar.

Kızının serveti servis edildi

Nazarbayev’in ailesinin mal varlığı ile ilgili haberler de her yerde görülmeye başladı. Öteki iki kızından birinin eşi ile birlikte 3 milyar dolar serveti olduğu, ötekinin Londra’da büyük bir servete sahip olduğu tekrar tekrar yazılıyor.