BIST 2.062
DOLAR 13,85
EURO 15,68
ALTIN 803,89
HABER /  GÜNCEL

Cübbeli Ahmet Hoca'ya domuz kalbinden nakil soruldu

Cübbeli Ahmet Hoca'ya domuz kalbinden nakil soruldu

Domuzdan alınan kalp ilk kez bir insana nakledilmişti. Konuyla ilgili Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'den İslami görüş istendi.

Abone ol

Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, dünyanın konuştuğu ABD'de dünyada ilk kez genetiği değiştirilmiş bir domuzdan alınan kalbin insana nakledilmesini yorumladı.

‘Cübbeli Ahmet Hoca’ Odatv’ye yaptığı yorumunda “Domuz pisliğin ta kendisidir. Tüyünü dahi kullanmak Kuran’da caiz değildir.” dedi.

Sözlerini şöyle sürdürdü: “Eğer başka bir alternatif varsa ve kullanılmıyorsa caiz değildir. Başka alternatif yoksa mecburi olarak kullanılabilir.” diye konuştu.

Bu olayda adı geçen kişinin başka alternatifi olmadan organı kabul etmesi istisnadır diyen Ünlü, “Bu durum hayat memat meselesidir estetik kaygı olmadığı için kabul edilebilir” diye konuştu.

Olay neydi?

ABD’deki Maryland Üniversitesi Tıp Merkezi'nde görevli doktorlar, kalp rahatsızlığı olan kişiye domuz kalbi nakledildi. Alınan özel izinle yapılan ameliyatın 7 saat sürdü. Nakil yapılan 57 yaşındaki David Bennett'ın de sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da yaşandı! 2 aylık bebeği olan Hayriye yatağında ölü bulundu
Antalya'da yaşandı! 2 aylık bebeği olan Hayriye yatağında ölü bulundu
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Domuzdan insana kalp nakli haram mı? Cübbeli Ahmet Hoca fetvayı verdi
Domuzdan insana kalp nakli haram mı? Cübbeli Ahmet Hoca fetvayı verdi
İOKBS burs ücreti kaç para oldu 2022 bursluluk ödeme takvimi
İOKBS burs ücreti kaç para oldu 2022 bursluluk ödeme takvimi
Domenec Torrent kimdir? Galatasaray'ın anlaştığı İspanyol teknik adam merak konusu oldu
Domenec Torrent kimdir? Galatasaray'ın anlaştığı İspanyol teknik adam merak konusu oldu
Cihat Yaycı’dan Kazakistan açıklaması: Turan ordusu bir an önce kurulmalı
Cihat Yaycı’dan Kazakistan açıklaması: Turan ordusu bir an önce kurulmalı
Ali Tezel'e FETÖ'ye yardım etmekten hapis cezası
Ali Tezel'e FETÖ'ye yardım etmekten hapis cezası
İBB teftişinde adı geçen dernekle ilgili iddianamede neler var?
İBB teftişinde adı geçen dernekle ilgili iddianamede neler var?
MİT'e ilgi patlaması ihbar sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre 3 kat arttı
MİT'e ilgi patlaması ihbar sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre 3 kat arttı
DSÖ'den Omicron için kritik uyarı: 6-8 haftaya dikkat
DSÖ'den Omicron için kritik uyarı: 6-8 haftaya dikkat