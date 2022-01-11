Cübbeli Ahmet Hoca'ya domuz kalbinden nakil soruldu

Domuzdan alınan kalp ilk kez bir insana nakledilmişti. Konuyla ilgili Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'den İslami görüş istendi.

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Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, dünyanın konuştuğu ABD'de dünyada ilk kez genetiği değiştirilmiş bir domuzdan alınan kalbin insana nakledilmesini yorumladı.

‘Cübbeli Ahmet Hoca’ Odatv’ye yaptığı yorumunda “Domuz pisliğin ta kendisidir. Tüyünü dahi kullanmak Kuran’da caiz değildir.” dedi.

Sözlerini şöyle sürdürdü: “Eğer başka bir alternatif varsa ve kullanılmıyorsa caiz değildir. Başka alternatif yoksa mecburi olarak kullanılabilir.” diye konuştu.

Bu olayda adı geçen kişinin başka alternatifi olmadan organı kabul etmesi istisnadır diyen Ünlü, “Bu durum hayat memat meselesidir estetik kaygı olmadığı için kabul edilebilir” diye konuştu.