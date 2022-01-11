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DSÖ'den Omicron için kritik uyarı: 6-8 haftaya dikkat

DSÖ'den Omicron için kritik uyarı: 6-8 haftaya dikkat

DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge, Omicron varyantı ile ilgili tehlikenin boyutuna dikkat çekerek, önümüzdeki 6-8 haftalık süreç ile ilgili de uyarılarda bulundu.

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Reuters’ın son dakika olarak duyurduğu habere göre, DünyaSağlık Örgütü’nün (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge, tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsün Omicron varyantı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Dünya Sağlık Örgütü, Bosna Hersek, Türkmenistan, İsrail ve Türkiye’nin de dahil olduğu 53 ülkeyi Avrupa ülkeleri kategorisine alıyor.

Kluge, son haftalarda elde edilen verilerin Omicron varyantının yüksek derecede bulaşıcı olduğunu kanıtladığını açıkladı. Kluge, Omicron’un yayılımına bakıldığında, Delta’dan daha yüksek hızla yayıldığını hesapladıklarını belirtirken, artan vakalara karşı uyardı.

DSÖ Direktörü, “Avrupa bölgesinde 2022’nin ilk haftasında 7 milyondan fazla yeni corona virüs vakası tespit edildi. Bu sayı, önceki hafta yayınlanan verilerin iki katından daha fazla.” dedi.

Avrupa nüfusunun yarısı tehlike altında

Kluge, önümüzdeki 6-8 hafta içerisinde Avrupa bölgesindeki nüfusun yüzde 50’sinden fazlasının Omicron’a yakalanma tehlikesi olduğunu belirtirken, sağlık merkezlerinin tedbir alması konusunda da uyarılarda bulundu.

DSÖ tarafından yapılan açıklamada, Omicron’un aşı karşısındaki direncini tespit etmek için de daha kesin verilere ihtiyaç olduğu vurgulanırken, önümüzdeki haftalarda bu konunun netlik kazanacağı belirtildi.

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