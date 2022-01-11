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Ümit Özdağ vatandaşlık verilen sığınmacıların oy kullanamaması için kanun teklifi verdi

Ümit Özdağ vatandaşlık verilen sığınmacıların oy kullanamaması için kanun teklifi verdi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul Milletvekili sıfatıyla TBMM’ye kanun değişikliği teklifinde bulundu. Özdağ meclise “Vatandaşlığa geçen yabancıların 10 yıl süreyle oy kullanamaması”nı önerdi. 

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ  “2023 seçimlerinin sonuçlarını değiştirmek üzere 900 bin Suriyeliye vatandaşlık verildiği” iddiasını gündeme getirmişti. Resmi gazetede yayımlanan kararnameyle vatandaşlığa geçişin kolaylaştırılması Zafer Partisi’ni harekete geçirdi. 

5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun vatandaşlık verilmesini düzenleyen 11. Maddenin B, H, I, J bentlerine ilaveler yapılmasını öneren Özdağ; oy kullanılmasını düzenleyen 43. Maddenin de “Sonradan kazanılan vatandaşlık hakkına sahip olanlar, Türkiye’de en az 10 yıl süre ile yasal oturma şartları çerçevesinde yaşamadıkça, Türk tarihi ve devleti hakkında bilgi sahibi olmadıkça, dil, tarih, anane, görenekler ve kültür gibi temel hususları içeren konular ile vatandaşlık bağlılık yemininde belirtilen sadakat konusunda yapılacak değerlendirmeleri başarı ile geçmedikçe oy kullanamaz.” şeklinde değiştirilmesini teklif etti.

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