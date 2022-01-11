Futbolcu Ahmet Çalık trafik kazasında öldü! Nişanlıydı evlilik tarihi almaya gidiyormuş

Konyaspor'un futbolcusu Ahmet Çalık, Ankara'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. 28 yaşındaki Ahmet Çalık, geçen sezon başında Galatasaray'dan ayrılarak Konyaspor'a transfer olmuştu... Çalık'ın Şubat ayında evlenmeye hazırlandığı ve nikah tarihi almak için memleketi Ankara'ya gittiği ortaya çıktı. Ahmet Çalık'ın cenazesi ikindi de kalkacak.

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ANKARA'da meydana gelen kaza, saat 09.00 sıralarında, Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi'nde yaşandı. Galatasaray'dan Konyaspor'a transfer olan futbolcu Ahmet Çalık'ın kullandığı 06 CLK 94 plakalı araç, Ankara-Niğde yolunda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, araçta yalnız olan Ahmet Çalık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenazesi bugün kalkıyor

Ahmet Çalık'ın cenazesi bugün Ankara'da defnedilecek. Konyaspor kulübünde cenazeye ilişkin detayları açıkladı. Ahmet Çalık'ın cenaze namazı Elmadağ Sungur Camii'nde ikindi namazını müteakiben kılınacak. Ahmet Çalık Elmadağ Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek.

Kaza yerinde ‘fren izi’ tespit edilmedi, emniyet kemeri takılı değil

Yetkililerden edinilen bilgiye göre, Ahmet Çalık’ın emniyet kemerinin takılı olmadığı belirtildi. Olay yerinde yapılan incelemelerde fren izine de rastlanmadı. Öte yandan yolda buzlanmanın söz konusu olmadığı da aktarıldı.



Nikah tarihi almak için Ankara'ya gidiyormuş

Ankara'da geçirdiği kazada yaşamını yitiren genç futbolcu Ahmet Çalık'ın, bugün takımın izin günü olduğu için şubat ayında yapmayı planladığı düğün nedeniyle Ankara'ya nikah tarihi almaya gittiği ortaya çıktı.

TFF'den başsağlığı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık için resmi sitesinden bir mesaj yayımladı. TFF tarafından paylaşılan mesajda, "A Milli Takımımızda da forma giyen, İH Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık'ın geçirdiği trafik kazası sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, İttifak Holding Konyaspor Kulübü ve Türk futbol camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Ankara'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Ahmet Çalık, futbol kariyerine Gençlerbirliği altyapısında başladı. 26 Şubat 1994 Ankara doğumlu olan Ahmet Çalık, Gençlerbirliği altyapısında yetişti. 21 Nisan 2013'te Fenerbahçe ile oynanan Süper Lig maçında ilk kez A takım forması giyen Çalık, başarılı performansıyla dikkati çekti.

Altyapısında yetiştiği Gençlerbirliği Kulübünde genç yaşta kaptanlık görevini üstlenen Çalık, 2016-17 sezonu ara transfer döneminde Galatasaray ile sözleşme imzaladı.

Galatasaray'da 3,5 sezon görev alan Çalık, sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesini karşılıklı feshettikten sonra İttifak Holding Konyaspor ile anlaştı.

Stoper bölgesinde görev yapan Çalık, 2020-21 sezonundan itibaren İttifak Holding Konyaspor formasını giyiyordu. Gençlerbirliği, Galatasaray ve İttifak Holding Konyaspor takımlarıyla Süper Lig'de 192 maça çıkan Çalık, 6 gol attı.

Milli takım kariyeri

16 yaş altı kategorisinden itibaren milli takıma çağırılan Ahmet Çalık, A Milli Futbol Takımı formasını ilk kez 17 Kasım 2015'te Yunanistan ile oynanan özel maçta giydi.

A Milli Takım'da 8 maça çıkan Çalık, Moldova maçında gol sevinci de yaşadı. Ahmet Çalık, bugün Ankara'da geçirdiği trafik kazasında 27 yaşında hayatını kaybetti.