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Ahmet Çalık çok hızlıymış! Ahmet Çalık'ın kaza anının video görüntüleri çıktı

Demirören Haber Ajansı

Milli futbolcu Ahmet Yılmaz Çalık, Ankara-Niğde otoyolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin güvenlik kameralarında aracın süratle su birikintisine girdiği görülüyor. Bu durum, yollarda ciddi tehlike yaratan su yastığı olasılığını gündeme getirdi.

Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. 27 yaşındaki Çalık'ın ölümü spor dünyasını yasa boğdu.  Sabah saatlerinde Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi'nde meydana gelen kazanın görüntüleri de ortaya çıktı.

Güvenlik kamerası kaydında, Çalık'ın aracının düz yolda ilerlerken kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandığı görülüyor. Görüntülerde, yolda su birikintisi olduğu ve Ahmet Çalık'ın aracının da çok süratli olduğu fark ediliyor. Kazanın ardından aracın yaklaşık 135 metre sürüklendiği belirlendi. Kazaya tanık olan bir sürücü 'Gözümün önünde beni geçmesiyle uçuruma gidip takla atmaya başladı' dedi. Ahmet Çalık'ın emniyet kemeri de takmadığı öğrenildi. 

Su birikintisi iddiası

Ahmet Çalık'ın kaza anının videosunda TIR'ı sollarken su birikintisine süratli bir şekilde girdiği fark ediliyor. TIR'ı sollamasının hemen ardından da sağa kayarak yoldan fırlıyor. Görüntüler, yollarda ciddi risk yaratan ve "su yastığı" adı verilen tehlikeli koşulu akla getirdi. Bu durumda araç süratle su birikintisine girdiğinde kızaklama, su yastığı etkisiyle kontrolsüz bir şekilde kaymaya başlıyor. 

Su yastığı nedir?

Araçların, özellikle şiddetli yağmur sonrasına yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle kaymasına, kızaklama yapmasına, su yastığı, hydroplaning ya da aquaplaning denir.

Bu durumda lastiğin altında ve önünde su basıncı artmaya başlar, bir süre sonra lastik suyun üzerinde ve aynı zamanda yolun üzerinde yüzmeye başlar. Lastiğin su kanalları dolduktan sonra, yüzeyle teması kesilir ve artık tamamen aracın kontrolü imkansız hale gelir.  Bir tekne gibi suyun üzerinde kayar. Böyle bir riski belirince ayak gazdan hemen çekilmelidir. Fren yapılmamalı, direksiyon kırılmamalıdır. Lastiklerin yeniden yüzeye tutunması beklenmeli ve araç kontrol altına alınmalıdır. 

Yeni başlayan yağmur da, yüzeydeki eski tozlar nedeniyle kayganlaştırıcı etki yapar. Yağmur sonrası yol sürekli kontrol edilmeli, su birikintileri kesinlikle dikkate alınmalıdır. Lastiklerin diş derinliği, 2 mm den daha aşağıda ise risk yüksektir.

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