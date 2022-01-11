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Kar yurdu giriş yaptı Edirne ve Kırklareli'nde meteorolojinin haber verdiği kar başladı

EDİRNE ve Kırklareli'nde kar etkili olmaya başladı. Kar yağışı yarın tüm marmarayı etkisi altına alacak.

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Edirne'de sıcaklık 3 derece ölçüldü. Kent merkezinde zaman zaman hafif yağan kar, Bulgaristan sınırına doğru etkisini artırıyor. Hamzabeyli Sınır Kapısı civarında kar yerleri örtmeye başladı. Kentte karın yarın daha etkili olması bekleniyor. Kırklareli'nde de sınır bölgelerinde yoğun kar görülüyor.

Demirköy ilçesinde kar kalınlığı kısa sürede 5 santimetreyi buldu. Bazı sürücüler, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilerlemekte zorlandı, bazı araçlar yolda kaldı.

Sıcaklığın 2 derece ölçüldüğü Kırklareli'nde karın geceye doğru daha etkili olacağı tahmin ediliyor.

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